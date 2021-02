La hija mayor de los Obama consigue su primer contrato profesional para desarrollar una serie inspirada en Beyoncé.

Woman.es

Con solo 22 años, Malia Obama, la hija mayor de Barack y Michelle Obama, acaba de conseguir el trabajo de sus sueños, como guionista en una de las plataformas más importantes de contenido en Streaming.

- Barack Obama confiesa que el novio de su hija mayor se mudó con ellos

- Alerta 'it girl': Malia Obama

La joven ha sido reclutada para trabajar con el actor y productor Donald Glover en una próxima serie de Amazon, han confirmado fuentes cercanas a la producción a The Hollywood Reporter. Según, el portal Glover terminó su contrato con FX y firmó uno millonario con Amazon para crear contenido exclusivo, y en uno de sus proyectos contará con la pluma de Malia.

Esta incursión no es ninguna novedad, recordemos que Malia Obama se ha sentido siempre atraída por el mundo del espectáculo, ya en el 2015 fue becaria en el rodaje de la serie Girls y también como asistente de producción en el drama de Halle Berry CBS. Y este proyecto se convierte en su debut oficial como profesional de esta industria.

Aun no se cuenta con los detalles sobre el trabajo que realizará Malia. Según publica The New York Times, solo que la serie se llamará Hive y que estará protagonizada por un personaje inspirado en Beyoncé, que estará creado por la productora de Watchmen, Janine Nabers. La serie marcaría el primer gran proyecto de Obama después de la universidad, ya que se graduará de la Universidad de Harvard a finales de este año.