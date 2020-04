'El hormiguero: Quédate en casa' se conectó con Amaia Salamanca para que la actriz comentara con Pablo Motos como está viviendo el confinamiento por coronavirus con sus tres hijos en casa.

En tiempos de coronavirus muchos programas de televisión han tenido que encontrar nuevas formas de seguir emitiendo. Lo hace 'Late Motiv' y 'El intermedio', 'Zapeando' y también 'El Hormiguero'. Todos se han adaptado a la crisis y emiten desde sus casas. Algo que se agradece, pues la diversión también es importante en momentos como estos, nos ayuda a disminuir los niveles de estrés. Ha sido precisamente en el último programa de 'El hormiguero: Quédate en casa' donde hemos podido ver a Amaia Salamanca quien no ha dudado en contarle al público cómo esta viviendo esta cuarentena y cómo celebró su cumpleaños.

"¿Los niños se han adaptado mejor que los mayores a la cuarentena?", le preguntó Pablo Motos a su invitada, quien contestó: "Mis hijos se han adaptado y se están portando muy bien. Es verdad que queda bastante por delante y lo de no ir al colegio, les gusta". La actriz señaló que "se conectan por videollamada para dar clase ya que todo el mundo se tiene que adaptar, es nuevo para los niños, los profesores, los padres... Es un poco jalelo". Y es que a la actriz de Velvet el estado de alarma provocado por el coronavirus le ha pillado con sus tres hijos de 5, 4 y 3 años.

Salamanca ha contado también todo lo que hace para pasar el tiempo con sus hijos. "Hoy por ejemplo, justo antes de conectar con vosotros, hemos hecho tarta. Mañana es el cumpleaños de mi niña (Olivia), así que es una manera nueva de celebrarlo... Estoy en proceso de aprendizaje, poco a poco", bromeaba la protagonista de Gran Hotel. "Tiene lacasitos, chocolate y esas cosas. También hemos hecho tortitas algún día, pero este proceso que estamos viviendo ha sido muy de creación".

"Tu cumpleaños fue hace poco, ¿no?", le preguntó Motos y Amaia le contó que había sido la semana pasada. "Fue un cumpleaños distinto. En esta fecha no me gusta coger el teléfono cuando me felicitan, hablar con la gente... no sé por qué, pero no es uno de los días más felices del año", reconoció y contó que, con toda esa gente que está al pie del cañón dando la cara, es el mejor regalo este año fue diferente: "he hablado con todo el mundo y lo he vivido de una manera muy distinta. Ha faltado el contacto físico, pero he notado el calor de las personas cercanas a mí". "No me han dado regalos, pero no hacen falta. Va a sonar a tópico, pero mientras esté todo el mundo bien de todo esto que estamos pasando, con toda esa gente que está al pie del cañón dando la cara, es el mejor regalo".

Lo actriz también contó que intenta mantener cierta rutina, hace ejercicio por las mañanas, charla con sus amigas y grupos de actores por las tardes y escucha música. "Bailamos todos y así desconectamos del día juntos", bromeaba.