Una colección de discos firmados a un fan ha desatado la polémica.

Hace unas horas, Amaia Montero volvía a convertirse en trending topic en Twitter. El motivo no era otro que su desahogo al hablar de un tema que, como ella misma contaba, lleva 13 años persiguiéndole.

Parece que la salida de la cantante de La Oreja de Van Gogh sigue dando de qué hablar por cuáles fueron los verdaderos motivos que le empujaron a hacerlo: "Como diría un gran amigo mío “nada es lo que parece...quizá “Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama “la música” Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas", ha escrito la artista en Twitter, justo después de lanzar otro tuit en el que decía "quiero cantar A LA LIBERTAD" y de un tercero con el que se exponía de nuevo ante sus seguidores: "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace...y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo ...me disparan a matar...no llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante !!!Y no os dejéis nada por favor!!!", ha escrito la artista en redes sociales no sin antes contestar a algunos seguidores que trataban de entender su enfado.

Adoro a Amaia Montero, pero no entiendo muy bien la situación en la que está.



Quiero pensar que están pasando más cosas con La Oreja de Van Gogh que no son públicas para que tenga esa actitud últimamente. — Mr. Quijada (@UnaiQuijada) October 3, 2020

Pero, ¿cuál ha sido el detonante de todo esto?

Todo surgía hace unos días, cuando un fan compartía a través de Twittter un video en el que aparecía su colección de discos de La Oreja de Van Gogh firmada por todos los componentes del grupo actuales de la banda y no por quien fuera la vocalista en los inicios. Algo que no ha sentado del todo bien a Amaia y ha manifestado de la siguiente manera: "Jamás firmaría un disco que no me correspondiera... por pura honestidad y respeto".

Jamás firmaría un disco que no me correspondiera...por pura honestidad y respeto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 24, 2020

Unas palabras que caían como un jarro de agua fría pero a las que un seguidor suyo contestaba de la siguiente forma: "Montero preciosa, varios estamos en una posición parecida. Nos encantaría tener nuestra colección firmada por todos, pero pensamos que a ti no te haría mucha gracia firmar los álbumes y singles de esa época", algo a lo que Amaia ha respondido tajante: "Me estás diciendo en serio que piensas que renegaría de mis propias obras???donde me dejé la vida y me entregué en cuerpo y alma como en cada disco que he hecho desde el primero hasta el último y los que quedan...es una broma no....???".

"Me quiero comprar una casa de 28 millones de dólares en Malibú. ¿Creéis que alguien podría convencerla, no sin antes arrodillarse ante ella, por supuesto, e implorarle que firmara todo el papeleo y lo que conlleva dicha transacción?", decía irónicamente la artista a nuestros compañeros de Cuore sobre el por qué de su malestar.

Parecía que el tema había quedado ahí porque ninguno de los integrantes de La Oreja de Van Gogh se habían manifestado sobre ella pero una imagen de Leire Martínez en su perfil de Instagram en el que utilizaba como hashtags #Easylife y #novalesmásqueyo ha vuelto a encender la mecha.

"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", podía leerse en el Twitter de Amaia Montero en una serie de mensajes que continuaban de la siguiente forma: "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario...tremendo!!!"

Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad ,sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario...tremendo!!! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

Y en ese punto me entra la lástima...yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria ...con mis equivocaciones mis aciertos pero con las cosas claras ...y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta,desgasta mucho...no es tan fácil como “Amaia se fue” — Amaia Montero (@AmaiaMontero) October 3, 2020

Una polémica de la que seguro aún quedan capítulos para escribir porque, como la propia Amaia ha respondido a un seguidor en la red social: "me da mínimo para 10 libros".