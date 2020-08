Amaia Montero ha celebrado su cumpleaños con una nueva imagen que no ha dejado indiferente a sus seguidores, ¿la reconoces?

¡Menudo cambio!

Woman.es

El pasado mes de abril, Amaia Montero lanzaba un enigmático mensaje de "Hasta pronto" en Instagram. Se tomaba de este modo un descanso de las redes sociales meses después de su sonada polémica con Malú -aunque después le felicitó por el nacimiento de su primera hija junto a Albert Rivera- y harta de los comentarios de haters.

"No entiendes cómo me siento, no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", explicaba la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh en Twitter a raíz de su "desaparición".

Por suerte para sus seguidores, su silencio en Instagram no duró mucho porque el 3 de mayo coincidiendo con el día de la madre, la artista regresaba al mundo digital para felicitar a quien le dio la vida y al resto de madres del mundo con el videoclip de una de sus canciones en solitario más famosas, 'Te voy a decir una cosa'. Desde entonces se ha mantenido muy activa compartiendo selfies actuales, fotografías de sesiones antiguas, instantáneas de jornadas de grabación... la última imagen que ha querido publicar en su perfil ha sido una suya del día de su cumpleaños.

Para festejar el hecho de haber alcanzado los 44 años, la cantante ha posado con un minivestido ajustado con finos tirantes de color blanco y una corona en la que se podía leer 'Birthday girl' rodeada de globos. Una estampa en la que a muchos de quienes siguen a la artista desde hace años les ha costado reconocer a Amaia Montero.

Sí, es ella, está guapísima y lo mejor de todo es que después de todo lo ocurrido en los últimos meses nos hace especial ilusión poder leer el mensaje que ha escrito en la leyenda de esta foto compartida por Amaia: "soy profundamente feliz".

Toda una alegría.