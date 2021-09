Alyssa Milano quiere borrar el estigma sobre la salud mental: "Tomo mediación a diario"

La actriz ha utilizado sus redes sociales para compartir el haber sido diagnosticada recientemente con un trastorno de salud mental.

María Viéitez

Alyssa Milano se ha sumado a la lista de 'celebrities' que comparten públicamente sus problemas de salud mental. Zendaya ha sido una de las últimas estrellas en hacerlo. La actriz ha revelado recientemente que va a terapia y ha animado a sus seguidores a que lo hagan porque es, en sus palabras, "algo hermoso". Pero el objetivo de Alyssa Milano es algo distinto: quiere que, juntos, eliminemos el estigma que existe sobre los trastornos mentales.

La actriz de 48 años ha utilizado sus redes sociales para compartir su diagnóstico con sus seguidores. Lo ha hecho, concretamente, a través de un vídeo de TikTok que ha compartido también en Instagram. "Mi diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico y síndrome de estrés postraumático complejo", explicó.

Milano decidió hablar sobre el tema después de recibir un grosero comentario en uno de sus vídeos de TikTok. El usuario en cuestión escogió un vídeo de la actriz bailando para insinuar que necesitaba medicación porque parecía que fuese "bipolar". Alyssa decidió abordar el tema haciendo un vídeo de respuesta a ese comentario, un vídeo que tituló: "Borrad el estigma".

Milano comienza el vídeo diciendo cuál es la medicación que toma para, después, compartir su diagnóstico. A continuación, se dirige al usuario: "Sé que probablemente quisiste decir esto como algo que iba a ser despectivo o hiriente, pero no me lo tomo así". Y concluye: "Así es como estoy construida. Esto es lo que soy. Y tomo la medicación para ello. Y estoy satisfecha con ello".

El post se llenó enseguida de comentarios de seguidores y amigos que le brindaban su apoyo. Entre ellos, Sharon Stone o Jodie Sweetin, que escribió: "¡Gracias a Dios por las medicinas! Estoy muy agradecida de que hables de esto. Nos avergonzamos y estigmatizamos las enfermedades mentales, es tan ridículo. Algunas personas tienen la presión arterial alta. Yo tengo niveles de serotonina de mierda. Ambos tomamos medicamentos. Vaya cosa".

- La pregunta que se ha hecho viral: ¿Cuántas personas tienen problemas de salud mental en España?

- Lady Gaga admite que toma medicación contra la psicosis y la esquizofrenia

No es la primera vez que Milano habla sobre la importancia de normalizar los trastornos mentales. Aunque fue en 2018 cuando comenzó a hablar de cuestiones relativas a la salud mental, no ha sido hasta este año cuando ha confesado que lleva luchando contra la ansiedad desde el nacimiento de su hijo Milo en 2011.

"Mi Trastorno de ansiedad generalizada fue probablemente desencadenado por mi depresión posparto, y mi viaje con las enfermedades mentales comenzó con mi viaje a la maternidad", compartió entonces con la revista TIME. "Sentí que ya había decepcionado a mi hijo. Sentí que había fracasado como madre, ya que no pude dar a luz por vía vaginal ni alimentarlo con la leche materna porque aún no había subido. Mi corazón se aceleró. Mi estómago se agarrotó. Sentí que me moría".