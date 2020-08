Alyssa Milano, Phoebe de 'Embrujadas', cuenta los síntomas por los que se dio cuenta que tenia coronavirus y cómo lo ha superado

La actriz ha querido concienciar a la población a través de las redes.

"Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas. Nunca había estado tan enferma. Todo dolía. Perdí de olfato. Sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida en mí. Perdí 9 libras en 2 semanas. Estaba confundida con fiebre leve, y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tuve todos los síntomas de Covid".

Estas son las palabras de Alyssa Milano, quien acaba de contar en sus redes sociales su experiencia con el conocido como coronavirus para tratar de alertar a la población que aún permanece -o quiere permanecer- ajena a la realidad de su letalidad.

"A finales de marzo me hice dos pruebas de covid19 y ambas resultaron negativas. También me hice una prueba de anticuerpos covid (la prueba de punción en el dedo) después de sentirme un poco mejor. NEGATIVO. Después de vivir los últimos 4 meses con síntomas persistentes como vértigo, anomalías estomacales, períodos irregulares, palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, cero memoria a corto plazo y malestar general, fui y me hice una prueba de anticuerpos de una extracción de sangre de un laboratorio. Soy POSITIVO para los anticuerpos covid. Tenía Covid19", prosigue.

Con este mensaje, la que fuera intérprete del personaje de Phoebe en la serie de televisión 'Embrujadas' quiere no solo concienciar a la gente de la importancia de la prevención en el contagio sino también denunciar que la situación es mucho más grave de lo que se cree y no se toman las medidas adecuadas.

"Solo quiero que sepa que nuestro sistema de prueba es defectuoso y no conocemos los números reales. También quiero que sepas que esta enfermedad no es un engaño. Pensé que me estaba muriendo. Se sentía como si me estuviera muriendo. Donaré mi plasma con la esperanza de salvar una vida. Por favor cuídense. Por favor lávese las manos y use una máscara y distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo. Cuidaos. Os amo a todos (bueno, tal vez no a los trolls. Solo a las personas amables)", termina diciendo la actriz en el texto que acompaña a la fotografía en la que ella misma aparece con un respirador artificial y que ha publicado en su perfil de Instagram.

Unas palabras que han recibido con gran cariño muchos de sus compañeros de profesión como Reese Witherspoon o Chris Gorham que le han apoyado con sus comentarios de cariño, y con las que Alyssa espera poner su granito de arena a terminar con la concienciación de esta terrible pesadilla en la que todo el mundo se encuentra en medio de la carrera por la vacuna.