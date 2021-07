Noelia Murillo

Seguro que en más de una ocasión se te ha pasado por la cabeza aquello de: “¡Debería haberlo grabado!”. Los vídeos y las imágenes son la mejor manera de llevar con nosotras nuestros recuerdos y puede que en eso estuviera pensando Lorenzo Remohi cuando decidió pedir la mano a la que será su esposa, Marta Lozano.

La influencer ha querido compartir este bonito momento a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado a sus casi un millón de seguidores. En este pequeño fragmento de vídeo, aparece cómo su pareja se arrodilla para mostrarle el anillo y pedirle matrimonio en alta mar con una preciosa puesta de sol en Jávea, el sitio favorito de la pareja.

Previamente a estas imágenes se ve cómo él deja grabando el vídeo enfocando a Marta, quien disfruta de la puesta de sol cual sirena mirando al horizonte. Tras hablar de cómo sus rayos iluminan el lugar, según se deja adivinar por sus gestos, el odontólogo juguetea nervioso con la mano metida en el bolsillo de su bañador antes de sacar el anillo.

Al ver cómo su pareja hinca rodilla en esta pequeña embarcación de color blanco, según se puede apreciar en el vídeo, la influencer se queda totalmente descolocada y se echa las manos a la cara en señal de sorpresa. Emocionada, se acerca a su ahora prometido y le besa tras el primer “sí, quiero” que se deja adivinar, puesto que el vídeo no tiene el sonido real. En su lugar, se ha compartido con un fragmento de la conocida canción Will You Marry Me?, de Jason Derulo.

-Marta Lozano revoluciona Instagram con un original bikini de crochet

-Marta Lozano ilumina Instagram con un impresionante vestido de novia

Si bien es cierto que la pareja dio a conocer la noticia de su compromiso este domingo, con una imagen en la que aparecen muy felices y ella mostrando su anillo de pedida, según esta publicación fue el pasado 28 de junio cuando Lorenzo dio el paso de pedirle la mano en alta mar. La amiga íntima de María Pombo contó muy conmovida en su publicación: “En nuestro rincón favorito del mundo y con seguridad absoluta: SI, SI y SI! Casarme contigo es lo que más quiero en este mundo!

Con esta noticia, la pareja da un nuevo paso hacia adelante tan solo unos meses después de irse a vivir juntos en el centro de Valencia, momento que también quisieron compartir con sus seguidores. De este modo, consolidan una relación que comenzó hace ya cuatro años y que parece ser más que bien avenida. ¡Enhorabuena, pareja!