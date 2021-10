Alicia Keys y su viaje hacia la confianza en sí misma: "Ahora soy fiel a mí misma"

La cantante se ha sincerado sobre lo dura que ha sido su licha hacia el amor propio y la confianza en sí misma. Estas son as claves que le han ayudado a lograrlo.

María Polo

"Todos tendemos a buscar a alguien que nos dé todas las respuestas", dice Alicia Keys en su última entrevista con la revista People. La cantante, que acaba de estrenar una docuserie en YouTube Originals titulada 'Noted: Alicia Keys The Untold Stories', estrenada el pasado 30 de septiembre, se ha querido sincerar sobre lo duro que ha sido su viaje hasta ser capaz de confiar en sí misma.

"Todos queremos encontrar alguien que responda a nuestras preguntas. Yo, definitivamente, lo estaba buscando. Hasta que llegó un día en que me di cuenta de que nadie salvo yo, tiene las respuestas. Pude sentirlo, ya sabes. Estoy segura de mí misma", confesó Keys a People.

A pesar de ser una gran estrella dentro del panorama musical internacional, Alicia Keys ha revelado que le ha costado mucho trabajo, esfuerzo y tiempo conseguir llegar a donde está hoy en lo que a su salud mental y el amor propio se refiere. En su docuserie, la cantautora ha confesado que ha sentido impotencia en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera. Eso, según explica, le ha enseñado mucho.

"Definitivamente, no estoy tratando de desacreditar el hecho de que me he mantenido totalmente fiel a mí misma. Es más, he aprendido mucho más sobre lo que me hace ser fuerte y fiel a mí misma", explica la artista de 40 años.

En este programa, Keys también se sincera sobre la difícil relación que mantiene con su padre, Craig Cook, con quien perdió el contacto cuando todavía era una niña. La artista, que fue criada por su madre soltera, volvió a reencontrarse con él ya en la edad adulta.

En aquella primera conversación que ambos mantuvieron después de tantos años separados, Alicia no dudó en preguntarle a su padre si se arrepentía de algo. Él, convencido, dio una tajante respuesta afirmativa: "Sí, de mi relación contigo. No solo contigo, sino por la relación con tu madre".

Según explica Alicia, en aquel momento vio en sus ojos de su padre un sentimiento de disculpa que le hizo sentirse agradecida y en paz: "Me dio una sensación casi de disculpa. El poder reconocer estas cosas que pasaron y seguir adelante con ellas era lo que necesitaba".

Por último, la intérprete de 'Girl on Fire' reflexionó sobre su carrera y lo importante que es para ella. "Cuando estoy haciendo música, estoy exponiendo todos mis secretos. Y lo cierto es que me siento muy incómoda al estar expuesta, pero supongo que ya no tanto como antes", dijo la ganadora del Grammy.