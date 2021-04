Quién era Alice Procope, la novia de Tom Parker Bowles, fallecida recientemente a causa de un cáncer

Hace unos días se hizo público el fallecimiento de Alice Procope, la novia de Tom Parker-Bowles, el hijo mayor de la duquesa de Cornualles.

Procope, de 42 años, falleció el pasado 17 de marzo en su hogar siete meses después de serle diagnosticado un cáncer que según una fuente cercana citada por el diario Daily Mail, pudo ser detectado tarde por las consecuencias de la COVID-19.

Periodista de profesión, poco se sabe de la vida de Alice, que portaba el apellido de su exmarido y padre de sus tres hijos, Robert Procope, nieto del baronet Sir Robert Wigraw. Alice Horton, su apellido de soltera, con el que era conocida cuando ejercía la profesión periodística -su nombre completo de nacimiento es Alice Emily Rose Horton-, tenía también vínculos familiares con la aristocracia británica, puesto que era la nieta del segundo y último vizconde de Ingleby, el difunto Martin Peake -la madre de Alice, Fiona Catherine Peake, era la hija mayor del vizconde-.

La última pareja del hijo Tom Parker-Bowles, que según la información del Daily Mail “se había sentido feliz con Alice y está devastado porque la vida puede ser muy cruel", trabajó en el periódico Standard’s Londoner`s Diary durante los años 2003 y 2004. Un compañero de aquella época, Tom Teodorczuk, la recuerda en el diario Evening Standard como “una gran periodista, estaba muy bien conectada y era increíblemente divertido trabajar con ella”.

También le ha recordado en público la conocida presentadora británica Steph McGovern, antes al mando de BBC Breakfast y ahora al frente de Packed Lunch. “Wow, en shock después de conocer el fallecimiento de Alice Procope. Trabajamos juntas como periodistas durante un tiempo. Era realmente divertida. Devastada por su familia. 42 años no es edad”, declaró en Twitter al poco de conocerse la desgraciada noticia.

Woah, bit of a shock today hearing about the death of Alice Procope. We worked together as journalists for a while. She was so much fun.



Gutted for her family. 42 is no age. #ripAlice