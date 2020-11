Alec Baldwin celebra Acción de Gracias a la española

¿Quién quiere pavo asado habiendo tortilla de patata?

¿Has probado alguna vez el pavo relleno como el que se comen en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias? Hombre, está bueno, pero puede tirar a excesivamente seco, de ahí que sea tan importante la salsa, y la guarnición, y en ningún caso está tan bueno como nuestra tortilla de patata (bien hecha). Alec Baldwin debe pensar parecido a nosotros porque ha decidido que esta opción era la mejor para celebrar la fiesta más importante de su país.

A decir verdad, el actor es vegetariano desde que estuvo casado con Kim Basinger, por lo que no hay rastro de pavo ni otro tipo de asados cárnicos en sus celebraciones caseras, ni en la de Acción ni en ninguna otra, pero eso no quita para que su decisión de cenar tortilla de patata en una noche así la prefiramos tanto los carnívoros como los vegetarianos antes que el pavo relleno.

Viendo la foto que ha compartido su mujer, Hilaria Baldwin, la verdad es que tiene pinta de que no es la primera tortilla que se hace en casa de los Baldwin porque la pinta es más que aceptable. No sabemos, eso sí, si la hacen con cebolla o no, pero en cualquier caso, entre el pavo y esa tortilla, somos muchos los que tendríamos claro a por cuál de los platos nos lanzaríamos en plancha en una celebración de este tipo.

No hemos dicho nada, todavía, de la imagen en sí, que no puede ser más cool, con el actor sosteniendo la tortilla de patata en un plato vestido en traje y peinado como si fuera a rodar un anuncio de café con George Clooney. Insuperable la instantánea, no nos digas que no.

¿Habría otras maravillas vegetarianas de nuestra gastronomía popular en la mesa de Acción de Gracias de los Baldwin? Seguro que su mujer Hilaria, famosa instructora de yoga que nació Mallorca, se ha encargado de enseñarle al bueno de su marido cómo se come en España durante todos los años que llevan juntos. La pareja, que se conoció en 2011, tiene cinco hijos juntos, ni más ni menos.

De fondo, de hecho, se aprecia una rica ensalada con granada como uno de los ingredientes y un bol con deliciosas aceitunas. Todo un banquete 'made in Spain' que esperamos hayan disfrutado al máximo toda la familia.