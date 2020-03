Confirmado: Aitana es una réplica de su madre (y gracias a una foto, podemos hacernos una idea de cómo sería rubia)

La extriunfita ha celebrado el cumpleaños de su madre abriéndonos el álbum familiar.

La madre de Aitana ha cumplido 51 años y la cantante lo ha celebrado compartiendo en las redes un álbum con fotos de la cumpleañera de cuando esta tenía una edad similar a la suya y que (¡sorpresa!) demuestra que la madre e hija son, literalmente, como dos gotas de agua. La barcelonesa reconoce el parecido entre ambas ("El otro día me dijisteis que me parecía mucho a mi madre y yo creo que es lo más bonito que alguien puede decirme nunca", ha escrito).

La publicación incluye cinco fotografías en las que la madre de Aitana posa con distintos looks ochenteros: rubia, castaña, con reflejos claros, con o sin flequillo, con pelo largo o melena bob, con rizos, sin ellos... y que nos permiten imaginarnos perfectamente cómo le quedarían a la artista. ¿Qué te parece?

Aitana ha acompañado las imágenes con una emotiva dedicatoria: "Mamá, te admiro por cómo eres conmigo y cómo eres con todo el mundo, gracias por todo lo que me has enseñado en estos 20 años que tengo, gracias por quererme como me quieres y cuidarme como me cuidas, ya sea cerca o en la distancia. Eres la mujer más fuerte y luchadora que jamás he conocido y conoceré. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por todo. Felices 51".

Hace unos días, Aitana ya había subido a Instagram una imagen de sus padres de jóvenes con motivo de su aniversario de bodas (el 24) que había dejado a sus seguidores impactados porque, como algunos aseguraron, la primera era un 'calco' de la otra. Algunos, incluso, dudaron de si la protagonista de la instantánea era Aitana con un filtro vintage. Pero ¡nada de eso!