Ainhoa Arteta recibe el alta hospitalaria tras más de un mes ingresada

La soprano permaneció ingresada en el hospital más de un mes a causa de una grave infección tras un cólico nefrítico. “Gracias por salvarme la vida”, expresa.

La soprano Ainhoa Arteta ha recibido el alta hospitalaria tras más de un mes ingresada. Así lo ha anunciado ella misma en su perfil de Instagram, con un emotivo mensaje que rinde homenaje al equipo médico que estuvo involucrada en su proceso.

"¡Hoy me han dado de alta! Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias por salvarme la vida y por todo. Desde el trato a la profesionalidad...", ha comenzado escribiendo la artista en su última publicación en redes sociales.

"He estado con vosotros en primera línea de fuego como si fuera una espectadora…. Os he visto correr, llorar, reír y seguir siempre trabajando hasta la extenuación. Me habéis emocionado con vuestros testimonios. Nos volveremos a ver y pronto como os lo prometí", ha añadido Ainhoa Arteta, quien ingresó en el hospital el pasado 23 de julio, a causa de un cólico nefrítico grave que se complicó y terminó derivando en una grave infección.

Para Arteta "lo que hace a un médico no es la bata, un traje o lo que se pone encima, sino lo que hay debajo de todo eso", y ha querido destacar la labor.

El proceso de recuperación de Ainhoa Arteta no ha sido nada fácil. La soprano ingresó primero a la UCI en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) donde permaneció diez días hasta ser trasladada a planta cuando su vida ya estaba totalmente fuera de peligro, según informa la revista ‘¡HOLA!’. Una vez en planta, Ainhoa Arteta estuvo desde el 2 de agosto hasta hace escasas horas cuando por fin recibió el alta.

Arteta sufrió este revés de salud en medio de una agenda repleta de conciertos que se vio obligada a cancelar. Debido a su delicado estado, la artista anuló sus presentaciones en Soria, Jerez de la Frontera y Marbella.

No es el primer revés de salud que sufre la soprano. En invierno pasado se contagió de Covid-19 y aunque consiguió superar el virus, le quedaron algunas secuelas que se hicieron evidentes a finales de abril, cuando apareció en silla de ruedas, como consecuencia de la enfermedad.