"¡Adiós, Álex!" Jennifer López borra todas las fotos de su ex de Instagram

Un paso más en la consolidación del tándem formado por la cantante y Ben Affleck

Noelia Murillo

Las rupturas de pareja suelen sacar lo mejor y lo peor de las personas, dependiendo siempre del modo en que se ha tomado la decisión de no continuar juntos. Como se suele decir, “no es lo mismo dejar a que te dejen” y cada parte lleva el duelo por la pérdida de ese ser querido de una forma diferente, donde el tiempo es una parte fundamental del proceso.

Con las redes sociales, donde en más de una ocasión las famosas proclaman a los cuatro vientos el amor que sienten por los hombres y las mujeres que les rodea, siempre es más difícil cerrar esas heridas. Fans y seguidores están expectantes ante las publicaciones de sus ídolos y, en el caso de Jennifer López, no podemos decir que en las últimas semanas haya habido poco movimiento.

-Jennifer López y Ben Affleck, más enamorados que nunca en Capri

-Jennifer López y Ben Affleck visitan una mansión en Los Ángeles

Hace menos de un mes, el 24 de julio, la cantante puertorriqueña celebró su 52 cumpleaños de una forma muy especial. Lo hizo luciendo tipo, con un bikini que no todas las mujeres de su edad se atreverían a lucir, y con una imagen muy especial que todos estábamos esperando. Se rata de la que compartió junto al que ahora es su pareja, Ben Affleck.

Aunque los fotógrafos ya habían captado algunas imágenes de ambos muy acaramelados, con esta fotografía se hizo oficial su romance 2.0 que, a pesar también de lo que dicta la tradición (“segundas oportunidades nunca fueron buenas”), parece que está yendo mucho mejor de lo que muchos esperaban del tándem Bennifer.

Con ese paso hacia adelante tan importante, sus más de 170 millones de seguidores en Instagram ya pueden estar tranquilos en cierto modo, porque es muy probable que la artista de ‘El anillo’ comience a compartir más a menudo algunos momentos junto al protagonista de ‘Argo’. Pero ¿cómo sería eso posible estando aún subidas las imágenes de su ex prometido, Álex Rodríguez?

Puede que esa haya sido la pregunta que se haya hecho la propia JLo, puesto que ha decidido borrar todas las fotografías de su perfil de Instagram en las que este aparecía. Curiosamente, lo ha hecho el mismo día en que su actual amor ha cumplido 49 años, lo que podría suponer una señal que han captado sus ‘followers’ y un gesto de respeto hacia el también director de cine. Además, ha hecho un 'unfollow' y ha dejado de seguir al deportista.

No obstante, este lavado de cara o carpetazo a su pasado (recordemos que no hace tanto que se separó la pareja, que estaba pensando pasar por el altar desde septiembre de 2019) no ha sido radical: aún quedan algunos momentos que compartieron juntos. Estos son relativamente discretos, puesto que sí ha eliminado dos momentos esenciales como su último Día de San Valentín o la fecha en la que tuvo lugar su pedida de mano. El deportista, sin embargo, mantiene imágenes con la que fue su pareja hasta el pasado mes de abril. ¡Estaremos pendientes de sus próximos movimientos!