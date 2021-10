Adele habla sobre el momento más duro de su vida: "Era cuestión de vencer o morir"

La cantante está a punto de estrenar su nuevo disco, '30', donde se abre sobre algunas de las experiencias más traumáticas de su vida.

Adele anunció el pasado miércoles que el próximo 19 de noviembre estrenará su nuevo álbum, titulado '30'. Además, hace unos días, la artista anunció que mañana, viernes, publicará el primer sencillo del disco, 'Easy On Me' un tema que estamos seguros no dejará indiferente a nadie.

Tal y como acostumbra a hacer, la artista ha bautizado este último álbum con la edad con que empezó a escribirlo. Tres años después, confiesa que ahora se encuentra en un momento completamente diferente, algo que unos años atrás no se hubiera imaginado que ocurriera.

"Ciertamente, hace tres años no esperaba, ni de lejos, estar donde estoy ahora", escribió la cantante y compositora en su perfil de Instagram. "De hecho, imaginé todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, ahí estaba, a sabiendas -incluso voluntariamente-, lanzándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior", confesó.

La intérprete de 'Hello', de 33 años, escribió que a lo largo de estos tres últimos años ha "aprendido un montón de verdades" sobre sí misma. Hoy, se congratula y enorgullece por estar finalmente en un lugar donde se siente cómoda, algo que le gusta expresar a través de su música.

Adele finalizó la separación de su ahora exmarido, Simon Konecki, el pasado mes de marzo. Ahora, mantiene una nueva relación con Rich Paul, algo que ha confirmado en las redes.

"Siento que por fin he vuelto a encontrar mi sentimiento. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida", escribió ayer en su perfil de Instagram. Y continuó: "Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum".

La artista describió este nuevo álbum como un amigo íntimo a quien ha confesado sus sentimientos y con quien ha compartido noches animadas de vino, comida para llevar, consejos útiles y autocuidados.

"Ha sido mi amigo de cabecera durante el periodo más turbulento de mi vida. Cuando lo estaba escribiendo, fue quien me animó a coger comida para llevar y compartir una botella de vino con una botella. Mi amigo sabio que siempre me dio los mejores consejos", escribió. Y continuó: "El amigo que se quedaba despierto toda la noche y se limitaba a cogerme de la mano mientras yo sollozaba sin parar y sin saber por qué. […] Ese amigo que se colaba en casa y dejaba una revista con una mascarilla y unas sales de baño para hacerme sentir querida, mientras me recordaba sin quererlo […] que probablemente debería empezar a cuidarme".

La ganadora del Grammy ha confesado que escribir '30' le ha ayudado a liberarse de todo su "dolor". Por eso, está lista para contar a sus fans y seguidores que ha logrado dejar de lado la oscuridad y está más que preparada para "abrazar la luz". "He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. Nuestro hogar está donde está nuestro corazón".