Ojalá que una amiga te cantara en tu boda como Adele (irreconocible) a su amiga

Y también hay que hablar de su look de invitada estilo 'pin up'.

Clara Hernández | Woman.es

Tras una larga temporada de retiro, Adele ha vuelto ha apoderarse de los titulares, de nuestros oídos y de nuestros corazones. Después de reaparecer casi irreconocible tras haber seguido una dieta que le hizo perder 45 kilos ("Adele decidió ponerse en forma por el bien de su hijo", explicó un amigo de la cantante), y de prometernos que sacaría nuevo disco (el cuarto ya) antes de que terminara 2020 (tal vez en septiembre), ahora es la protagonista de unos vídeos virales que circulan por Instagram.

En los vídeos, que han sido grabados en la boda de una amiga de la infancia de la artista, la escritora Laura Lee Dockrill, y que no han sido compartidos ni por la novia ni la artista sino por algún invitado, se ve a Adele tomar el escenario de un pub (al parecer, The Masons Arms de Londres) donde sigue la fiesta tras la ceremonia. Allí interpreta la primera canción que le dio fama internacional: 'Rolling in the deep'. Por las redes circulan distintos vídeos que han capturado el momento desde distintas perspectivas y que muestran como los asistentes no paran de bailar y cantar ante la suerte de tener a la autora del tema delante de sus narices dándolo todo. Por cierto, Florence Welch está entre ellos.

Pero hay más: la británica, generosa, vuelve a lucir chorro de voz con un tema llenapistas clásico, 'Young hearts run free' de Candy Staton, mientras la fiesta va en crescendo y cada vez hay más gente en el escenario, incluida la novia, con vestido con estampado floral. ¡Increíble!

También las flores protagonizan el look de Adele, que lleva una falda midi con mucho volumen estampada y un top de manga carta ceñido en colores blancos por dentro de la falda de inspiración 'pin up'.

Para completar el look, en una de las imágenes se la ve con un bonito tocado a juego con el top (que luego no lleva en el interior del pub), minibolso blanco y zapatos nude.