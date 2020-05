La actriz Nerea Barros rompe su silencio: lleva un mes trabajando como enfermera con enfermos de coronavirus

Hoy, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, la actriz ha contado su gran secreto: lleva un mes trabajando como enfermera.

Más de 50 días en casa llevamos los españoles. 50 días en los que los sanitarios y donde el personal responsable de los servicios mínimos se están dejando la piel, pero sin duda alguna son los médicos, enfermeros, celadores, auxiliares,... los que están viviendo desde los hospitales la versión más dura del Covid-19, nombres anónimos y otros no tanto, como la actriz Nerea Barros, Premio Goya a la mejor actriz revelación por ‘La isla mínima’ en 2015. Hoy, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, la actriz ha roto su silencio y ha contado su gran secreto: lleva un mes trabajando como enfermera.

“Aunque no lo parezca soy yo, hoy es mi cumpleaños y el día mundial de la enfermería. Un día tan especial como hoy rompo mi silencio”, ha empezado la actriz gallega su mensaje que acompaña a una foto vestida con el EPI y el resto del uniforme con el que los sanitarios se protegen del coronavirus en los hospitales.

“Me dolía mucho ver cómo sufrían las personas a las que le debemos todo, de las que aprendimos todo, a las que le pertenece la MEMORIA, los que nos han cuidado de pequeños, los que han levantado este país, han sufrido una post guerra, LOS SABIOS. Y una maldita enfermedad que se los lleva”, ha aclarado.

Tomó esta decisión hace más de 30 días y no se arrepiente, es más, de sus palabras se desprende el orgullo que siente por todos sus compañeros que luchan cada día por salvar vidas. “Desde hace un mes soy una enfermera más, rodeada de compañeros/as que son los verdaderos héroes de este momento y sobre todo, de ellos, los mayores que tanto me enseñan y que siguen luchando.Hoy puedo decir que lo están superando. LOS MAGNÍFICOS siguen adelante y el maldito COVID NO PODRÁ CON ELLOS!”, ha rematado su mensaje.