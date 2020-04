Una fuente cercana a la actriz ha confirmado que ella junto a su marido Zandy Reich están esperando su primer hijo. ¡Enhorabuena!

Woman.es

La vida le ha vuelto a sonreír a Lea Michele. La actriz conocida por su participación en 'Glee', vio como hace unos años su vida se hacía añicos después de que su pareja, el también actor de la serie Cory Monteith, se suicidara. Pero tras varios años de tristeza, la actriz por fin volvió a encontrar la paz y el amor. Esta vez en Zandy Reich. Se comprometieron en 2018 y un año más tarde se casaron en secreto en una ceremonia celebrada en Las Vegas. Y ahora un año después de su enlace se van a convertir en padres de su primer hijo, tal y como ha avanzado en exclusiva la revista 'People'.

- Lea Michele y Zandy Reich ya se han casado y lo más espectacular de su boda ha sido el vestido de la novia

- Lea Michele se apunta a la fiesta de pijamas

El bebé (todavía no se sabe si es niño o niña) pondrá la guinda a su relación, que comenzó en 2017. Según la revista una fuente cercana a la pareja ha asegurado que ambos "siempre han querido ser padres", aunque cabe mencionar que ninguno de los dos se han pronunciado. La última imagen que ha compartido ello en su cuenta de Instagram es de hace tres días, tomando el sol. Solo se le ve el rostro y parte del escote, así que aún no podemos verla con tripita.

No nos extraña que la pareja aún no haya querido hablar de su buena nueva, y es que siempre han sido bastante discretos con su vida. Es más no confirmaron su matrimonio hasta semanas después. "Estamos muy emocionados de habernos casado y agradecidos de estar rodeados de nuestros amigos y familiares. Y sobre todo, estamos muy felices porque vayamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos", dijo la pareja en un comunicado en marzo de 2019 poco después de la boda.

Es la segundo embarazo del que conocemos esta semana, pues hace apenas dos días se confirmaba que la autora e hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine, también espera su primer hijo con el actor Chris Pratt.