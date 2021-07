El accidente doméstico de Pablo Alborán: "No paro de llorar"

El cantante Pablo Alborán ha compartido con sus seguidores un error que, aunque no es grave, le ha tenido "dos horas llorando".

Clara Hernández

La agenda de Pablo Alborán se ha llenado de citas musicales y de entrevistas de promoción, y a veces el cansancio puede hacer que cometamos equivocaciones y suframos pequeños accidentes domésticos que nos pueden hacer pasar un mal rato. Así le ha ocurrido al cantante, que ha querido compartir con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram lo sucedido para que no les pase lo mismo.

A través de sus 'stories', el artista de 'Si hubieras querido' ha explicado cómo, tras un día "muy bueno", ha tenido un percance que le ha mantenido "dos horas llorando" y con picor de ojos.

"He tenido un día muy bueno, ha hecho una entrevista maravillosa cantando, muy guay... luego llego a casa, me corto el pelo, me quito el maquillaje de la entrevista, me equivoco y en vez de echarme crema hidratante en los ojos, me echo pasta de dientes", ha contado.

Las consecuencias no se hacían esperar: "Ahora no paro de llorar. Llevo dos horas llorando", indicaba. Eso sí, todo tiene remedio y él es un chico apañado: "Me he puesto dos manzanillas en cada ojo, ya estoy mejor".

Sin duda, utilizar la pasta dentífrica como contorno de ojos no es lo más recomendable, principalmente por su concentración de lauril sulfato, que puede provocar irritación.

Por su parte, la manzanilla es popularmente conocida como remedio casero por sus propiedades para irrigar el ojo, limpiarlo y su acción sedante. Sin embargo, algunos médicos advierten de que una infusión de manzanilla no es una solución estéril, como debería serlo algo que utilizamos para limpiar el globo ocular, ya que el agua puede contaminarse. También recuerdan que los efectos positivos de la manzanilla sobre los ojos no están probados por la comunidad científica.

En cualquier caso, estamos seguras que Pablo Alborán tendrá a partir de ahora mucho cuidado en no equivocarse al tratar de coger su bote de contorno de ojos.

El cantante recorrerá este verano los principales festivales de música que se celebrarán este 2021 presentando los temas de 'Vértigo'. Entre sus muchas paradas figura Madrid (donde estará en directo el 6 de julio), Benicàssim (allí participará en el Luce Benicàssim en julio, el evento que ha tomado el relevo provisionalmente del FIB mientras nos recuperamos de la pandemia), en el Festival Concert Music de Chiclana (14 de agosto) o en el Teatro Romano de Mérida, el 29 del mismo mes.