El abogado de Britney Spears tiene planeada la firma de un contrato prenupcial con Sam Asghari

Los rumores sobre un posible contrato prenupcial entre la cantante y el modelo surgieron nada más anunciaron su compromiso. El equipo legal de ella ya contaba con planes y Asghari ha reaccionado a ellos.

María Viéitez

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron hace apenas unos días. Nada más anunciar su boda a través de sus perfiles de Instagram, los usuarios comenzaron a esparcir rumores y compartir opiniones y consejos que recomendaban a la cantante firmar un contrato prenupcial con su futuro marido. Y aunque Asghari reaccionó a aquellos comentarios insinuando que no era necesario y no habían considerado esa opción, lo cierto es que el equipo legal de la intérprete de 'Baby One More Time' ha anunciado que están preparando los documentos.

Según han anunciado los representantes de la cantante, su equipo legal está en proceso de "contratar a un abogado de derecho de familia para elaborar un acuerdo prenupcial". El abogado de la cantante de 39 años, Mathew Rosengart, ha presentado este trámite como una razón por la que Jamie Spears, padre de la artista, debe ser suspendido de forma inmediata como responsable de su tutela. Rosengart ha argumentado que, de no ser así, se le impediría a Spears y su equipo actuar como responsables de la negociación del contrato prenupcial entre ella y el modelo de acuerdo con los mejores intereses de la artista.

- Caso Britney Spears: Jamie Lynn Spears y Christina Aguilera toman partido

- Britney Spears: la jueza rechaza la suspensión de la tutela pero sigue recibiendo apoyos

Britney y Sam empezaron a salir hace cinco años y anunciaron su enlace el pasado 12 de septiembre. Esta noticia llegó poco después de la última victoria de Spears en los tribunales, por la que consiguió suspender a su padre Jamie como responsable de su régimen de tutela legal. Ante los primeros rumores y bromas de mal gusto sobre la recomendación a la cantante de firmar un contrato prenupcial, el modelo y preparador físico de 27 años reaccionó a sus historias con emojis llorando de risa.

Mientras tanto, siguen los preparativos para el lanzamiento del nuevo documental sobre la vida de la cantante, una producción de Netflix titulada 'Britney vs. Spears'. La plataforma ha lanzado ya el primer tráiler de la serie, que se propone descubrir toda la verdad detrás de la batalla privada y pública de la cantante de 'Toxic' para poner fin a su tutela de 13 años.

El documental, dirigido por Erin Lee Carr, recoge y muestra un largo trabajo de investigación que incluye entrevistas exclusivas y documentos confidenciales que se han filtrado. La sinopsis del documental reza lo siguiente: "El mundo conoce a Britney Spears: intérprete, artista, icono. Pero en los últimos años, su nombre ha estado ligado públicamente a otro término más misterioso: su tutela".

Pocos minutos después de que se publicase el trailer, el prometido de la artista comentó bajo el post: "Espero que los beneficios de estos documentals se destinen a luchar contra la injusticia #freebritney".