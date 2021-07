La DJ y empresaria ha respondido a quienes comentaban que estaba embarazada de su primer bebé con su prometido, Carter Reum.

Después de semanas escuchando y leyendo en medios los rumores sobre su posible primer embarazo, Paris Hilton ha decidido pronunciarse al respecto poniéndoles fin y justificando por qué esto no ha ocurrido todavía.

La empresaria y DJ, que está comprometida con Carter Reum desde hace solo unos meses, ha confirmado que no está embarazada. "No estoy embarazada, todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Mi vestido se está haciendo en este momento, así que quiero asegurarme de que se vea bonito y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando", fueron las palabras con las que Paris Hilton finiquitó el asunto en su podcast ‘This is Paris’.

De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz de 'House of Wax' "está deseando tener una niña y llamarla London”. Aunque parece no ser este el momento adecuado para que la pareja tenga su primer bebé, Paris no descarta la posibilidad de que ocurra pronto y, además, ha confesado haber estado intentándolo hace unos meses. "Hemos estado haciendo la fecundación in vitro, así que puedo elegir gemelos si quiero", dijo Hilton. "Kim [Kardashian] es en realidad la que me habló de eso. Yo no sabía nada al respecto".

Paris parece estar con Carter más feliz que nunca. La pareja se comprometió el 13 de febrero de este año, fecha en que celebraban su aniversario de 18 meses. Aunque llevan más de una década formando parte del mismo grupo de amigos, no hicieron su relación amorosa oficial hasta la ceremonia de los Globos de Oro de 2020. "Es el chico de mis sueños... cien por cien" dijo la empresaria en una ocasión. Tanto es así que, según ha revelado, hablan sobre su boda y sus futuros bebés continuamente. "Estoy muy emocionada por dar el siguiente paso en mi vida y por fin tener una vida real".

Paris ha estado comprometida en varias ocasiones, pero nunca ha acabado culminando los planes de boda con ninguna de sus parejas. Su relación inmediatamente anterior fue con el actor Chris Zylka, con quien rompió su compromiso tan solo diez meses después de la pedida, en noviembre de 2018. Antes de eso, se prometió con el hijo del magnate multimillonario griego Paris Latsis. Llevaban solo ocho meses juntos cuando se prometieron, pero cancelaron su boda en 2005 y rompieron su relación en 2007.

La primera vez que Hilton estuvo comprometida fue entre 2002 y 2003 con el modelo Jason Shaw. Ahora que está con Carter, es la primera vez que se le ha escuchado decir a la empresaria (a la revista 'People') que se trata de amor de verdad: "Lo conozco desde hace 15 años". […] Es bastante increíble. Siento que esto está destinado a pasar".