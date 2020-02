Morimos MUCHO de amor con el mensaje que Ben Affleck ha mandado a su ex, Jennifer Lopez, en español

Estuvieron juntos 17 meses y aún siguen siendo amigos.

Mucho de sí dio el romance entre Jennifer López y Ben Affleck. Se conocieron a finales de 2001 en el rodaje de la cinta 'Gigli' y al poco tiempo se volvieron inseparables. Pero esta película que ambos protagonizaron y que, según la crítica estadounidense especializada, está calificada como una de las peores de la historia, fue precisamente también la que dicen provocó un distanciamiento entre ambos.

Tal y como explicó la propia artista años después a una conocida revista, la mala acogida de este proyecto hizo que comenzara un acoso mediático a ambos que terminó por distanciarles irremediablemente: "Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo". Fue entonces cuando, tras 17 meses juntos (con pedida de mano, incluida) y después de que el actor, productor y director apareciera en el ya histórico videoclip 'Jenny from the block' de López, ambos tomaron caminos distintos de forma amistosa. Ella con Marc Anthony, con quien estuvo diez años casada y fue madre de sus dos hijos; y él con Jennifer Garner, con quien hizo lo propio casi a la par.

En ambos casos no funcionaron sus respectivas relaciones pero, a pesar de todo, ambos han vuelto a rehacer felizmente sus vidas y continúan llevándose muy bien entre ellos. De hecho, ha sido el propio Ben Affleck quien recientemente acudía a un programa de televisión llamado 'El gordo y la flaca' y al ser preguntado por el momento triunfal que atraviesa Jennifer López -nominación por 'Hustlers' a varios premios como por ejemplo los Globos de Oro y sobresaliente actuación en el Halftime de la Superbowl, entre otros hitos- no ha tenido más que palabras de admiración hacia la que fuera su prometida: "Para mí es genial ver que obtiene el respeto que se merece. Es una mujer muy buena. Parece muy feliz con su novio y le deseo lo mejor con su matrimonio", ha contado el ganador de dos Oscar en un trabajado español con acento mexicano.

En la entrevista, en la que ha hablado también sobre su nueva película y sobre su fallido matrimonio con Jennifer Garner con quien también mantiene una excelente relación por el bien de los hijos que tienen en común, aprovecha para enviarle sus mejores deseos a Jennifer López en esta nueva etapa que va a comenzar junto a Alex Rodríguez, aunque elude contestar a la pregunta de si irá o no a la boda de la artista y el exjugador de beisbol que aún no tiene fecha exacta de celebración.

Acuda o no a la celebración, lo que está claro es que tanto Ben como Jennifer guardan muy buenos recuerdos del tiempo que pasaron juntos y eso hace que a día de hoy sigan manteniendo una cordial relación.