Zendaya y el look con armadura con el que conquistó la alfombra roja

Difícilmente alguien pueda competir contra Zendaya. No solo porque es una de las mejores actrices que hay en el panorama sino porque su elegancia, buen gusto y saber estar la han convertido en la mejor vestida de las alfombras rojas.

Y la noche del jueves nos ha vuelto a regalar otro atrevido look. La protagonista de Malcolm & Marie asistió a los premios Women in Film en Los Ángeles con un vestido de la colección primavera '22 que Loewe presentó hace seis día en el marco de la Semana de la Moda de París.

El look fue obra del estilista Law Roach, quién escogió este vestido gris hasta el tobillo, de diseño vanguardista, que tenía como gran protagonista una especie de armadura de oro brillante que le cubría la mayor parte del torso. Esta coraza está hecha de latón y fabricada a mano en Francia por escultores de metal que utilizaron técnicas únicas de soldadura y martilleo.

Zendaya y Roach completaron el look con unos zapatos de tacón dorados, firmado por la firma de lujo Louboutin y unos llamativos pendientes largos y dorados confeccionados en latón y que los firma la marca Louise Olsen.

Para acompañar este increíble look, la actriz optó por un peinado recogido con efecto mojado y de lado, y un maquillaje en tonos tierra muy natural. Como siempre sacó provecho a su mirada con unas cejas pobladas y bien pulidas y unas pestañas larguísimas. Su labial glossy coronó su maquillaje.

Zendaya ha conquistado últimamente las alfombras rojas con looks que podríamos denominar esculpidos. Para el estreno de Dune en el Festival de Cine de Venecia el mes pasado, la estrella de 25 años se puso un vestido de Balmain a medida que se adaptaba a su figura. Lo complementó con un collar de diamantes y esmeraldas de 93 quilates y un anillo de Bulgari. O cuando nos impactó con un impresionante look en París formado por un 'crop top' muy pequeño y una falda con plumas en tono ciruela firmado por Pieter Mulier, de Alaïa.

Y hay que reconocer que el arquitecto de la imagen de Zendaya es sin lugar a dudas su estilista Law Roach, quien trabaja con ella desde que la actriz tenía 13 años. "Tenemos tal relación que no hay miedo cuando se trata de moda. No hay nada que ella no intente. No tiene miedo. Tiene un talento realmente hermoso para ir a la alfombra y evocar cualquier historia que hayamos creado en el fondo", dijo recientemente Roach a la revista People.

Y continuó: "Todos mis looks tienen que contar una historia. Creamos esa narrativa. Tiene que haber algo más que un vestido bonito. Zendaya siempre ha sido mi compañera para salir al evento y contar una historia sin ni siquiera abrir la boca. Ella lo pone todo".