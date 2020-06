Xisca Perelló sabe cuál es el mejor look para una jornada en alta mar

Sencillez y comodidad ante todo.

Si ya nos suele dar mucha envidia sana ver las primeras salidas en barco a navegar de las celebrities cada vez que estalla el calor en la segunda mitad de la primavera, este año la sensación se multiplica por cien. Al menos así nos pasa a las que tenemos el mar a cientos de kilómetros de distancia.

Quienes tengáis la suerte de vivir cerca por lo menos podéis bajar a verlo e incluso a pisar la arena en cualquier momento. No es lo mismo que pasar el día en la nueva nave de Rafa Nadal y Xisca Perelló, pero siempre podéis imitar el sencillo look marítimo de la mallorquina cuando lo hagáis. Quien no se consuela, salvo desgraciadas excepciones, es porque no quiere.

No le ha impresionado a Mery el porte del nuevo catamarán que ha adquirido junto a su chico, valorado en 5,5 millones de euros, porque la hemos visto por la cubierta del mismo con un outfit de lo más confortable, el que todas firmaríamos para un día de playa encima del bikini o del bañador: shorts vaqueros y camiseta de tirantes lisa.

Tan sencillo es el outfit que hasta se ha dejado de sombreros, esos en los que muchas sí caemos cuando pisamos la playa; ella prefiere la seguridad de la gorra, que encima le hace las veces de coletero. Una decisión inteligente cuando prefieres sacrificar likes de Instagram para no tener que pasarte el día con las manos sujetando el sombrero.

La pareja está aprovechando que la desescalada en las islas Baleares camina por fases avanzadas para hacer actividades juntos que en circunstancias normales serían imposibles de materializar a estas alturas del calendario.

Es más, debido al confinamiento han disfrutado hace unos días de un cumpleaños del tenista muy distinto al de años anteriores, cuando soplaba las velas entre victoria y victoria en la tierra batida parisina de Roland Garros. Los 34, en cambio, los ha podido celebrar como seguro más le gusta: junto a los suyos y con sus vistas favoritas, las de alta mar.