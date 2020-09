Edurne le da una vuelta de tuerca al 'little black dress'' con un vestido satinado con tachuelas perfecto para sorprender

Un look clásico pero con un punto rockero fascinante.

Por mucho que nos hartemos de hablarte de las bondades del 'little black dress' -por algo es uno de los básicos por excelencia de cualquier armario porque no entiende de edades ni de contextos o temporadas- hay quien todavía se resiste a él. Muchas lo encuentran una prenda sobria, elegante pero demasiado seria, propia para quienes prefieren los looks más clásicos.

Pero hay muchas maneras de desmontar que este mito no es cierto. Y no lo es porque perfectamente puede mostrar su lado más informal y desenfadado si se combina, por ejemplo, con unas botas militares o unas zapatillas; y porque también puede tener sus versiones en las que se encuentren puntos en común con otros estilos. Por ejemplo, el bohemio el que predominaba en el diseño elegido por Edurne para acudir como invitada el pasado fin de semana a un programa de televisión.

La artista, quien recientemente nos dio una lección sobre lo bien que sientan unos pantalones de talle alto con un crop top, ha encontrado ahora un vestido negro que es radicalmente diferente a lo que puedes tener en la cabeza por una pieza así.

Esta reinterpretación del tradicional vestido negro nos gusta no solo por las pequeñas tachuelas de metal plateadas que tiene repartidas sobre él sino también porque está confeccionado en un tejido satinado y cuenta con escote de pico, una hilera de botones forrados en la parte delantera y unas mangas farol de lo más favorecedora.

Además, al ser de largo midi y marcar la cintura, define la silueta a las mil maravillas por lo que resulta realmente favorecedor para ser llevado tanto con unos zapatos de tacón como es el caso de Edurne como con unas botas o incluso unos botines.

La pieza pertenece al catálogo otoño-invierno de The Kooples y está a la venta en su tienda online por 338 euros.