Vestido parece, mono es. El look de Laura Escanes que llevaremos todo el verano por ser el más cómodo

De la firma Rails.

Woman.es

No es la primera vez que una prenda de la firma Rails nos enamora, pero no por ello vamos a dejar de decirlo cuando así sea. Más bien al revés. Y es que vestidos con print floral hay miles en el mercado durante todo el año, pero no son tantos los que desbordan belleza, elegancia, sutileza y sofisticación.

El que ha llevado Laura Escanes en su última salida ociosa lo hace gracias a esas minúsculas margaritas blancas que aparecen sobre fondo azul.

Ese color azul, compañero ideal de la piel tostada por los rayos del sol de verano, sobre el que resaltan las margaritas blancas en la cantidad precisa tiene mucha parte de la culpa de que nos guste tanto, pero no es menos decisivo su diseño superfemenino, capaz de encajar con un equilibrio digno del mejor funambulista detalles como la línea frontal de botones, el escote en uve, los bolsillos laterales y el cierre con cinturón, que además es extraíble por si le quieres dar otro aire a la pieza.

Por si fuera poco, el ojo de cerradura que deja entrever la parte superior de la espalda nos parece la guinda, un detalle sensual para un minivestido de manga corta que lo tiene todo, porque si lo que buscas es confort es obvio que también es perfecto para ti porque es en realidad un mono.

Seguramente, como a nosotras, y como a Laura Escanes, se te ocurran muchísimas formas para llevarlo en distintos contextos simplemente cambiando el calzado con el que combinarlo: desde unas zapatillas blancas de lona para un estilo más informal, hasta unas alpargatas con cuña o sandalias de tacón si buscar potenciar su ya de por sí muy marcado lado femenino.

Su precio es de 158 euros y tiene todos los argumentos posibles que explican la diferencia entre un producto caro y otro costoso, por el cual sí merece y mucho la pena hacer un esfuerzo económico. Una elección sobresaliente la de la joven influencer catalana.