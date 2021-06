La modelo acudió a la capital francesa junto a su esposo, Justin Bieber, para celebrar el Día de la Música

Noelia Murillo

Con motivo de una fecha tan especial como es el Día de la Música, que se celebra cada 21 de junio en todo el mundo, es lógico pensar que sus protagonistas (músicos, cantantes, compositores) deben situarse en primera línea para celebrarlo. Una buena forma de hacerlo es acercando la importancia de este arte a líderes y mandatarios de países en los que se debe fomentar la cultura como un estilo de vida.

Esa puede que haya sido el fin con el que el cantante Justin Bieber y su esposa, Hailey Baldwin, hayan viajado a París para reunirse con el presidente del Gobierno francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte. Esta cita en el Elíseo ha sido uno de los momentos más comentados, no solo por lo inesperado que has sido este encuentro, sino porque la modelo ha escogido un vestido poco habitual en estas ocasiones.

-Todos los vestidos 'Pretty Woman' que serán tendencia este verano

-El vestido 'cut out' de Zara que ya está arrasando y acaba de salir a la venta

En lugar de optar por un look serio, de chaqueta y pantalón o vestido de media pierna, Hailey ha optado por llevar el glamour al ámbito político y ha dado carpetazo a la solemnidad propia de este tipo de encuentros. Lo ha hecho con un vestido cut-out, con abertura en el abdomen y espalda al descubierto e ideal para enseñar “un poquito más” con la elegancia que procede.

Y es que no nos podemos engañar: a Hailey le queda todo como un guante, pero solo por hacerlo en un ámbito formal, nos hemos quedado alucinadas con esta propuesta tan arriesgada y necesaria. En color beige y con cuello halter, se trata de un modelo que pertenece a la colección de otoño de este año de LaQuan Smith. Además, la maniquí ha completado este diseño con unas sandalias de tacón con finas tiras anudadas al tobillo. Y, por supuesto, no hemos pasado por alto la pedicura que ha escogido: un llamativo naranja.

Tampoco se puede obviar la forma en que ha recogido su cabello, con la raya en el medio y un moño apretadísimo, muy sencillo. Finalmente, la modelo e hija del actor Alec Baldwin se ha coronado con un complemento acorde a lo que pedía el vestido, unas gafas de sol de lentes rectangulares a juego con un pequeño bolso de mano marrón.

En cierto modo, podría decirse que atrás quedan aquellos tiempos en el que cientos de personas perseguían a Justin Bieber para poder llevarse como recuerdo una instantánea del artista: ha llegado Hailey para llevarse todo el protagonismo. Porque el look que ha escogido el autor de Hold On y Yummy, a su lado, ha sido hasta discreto: traje de raya diplomática en gris con camisa con el mismo patrón y, eso sí, unas llamativas deportivas en blanco y azul que no acababan de encajar con el estilo impoluto de su pareja.