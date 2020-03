La duquesa dice adiós a sus deberes reales no sin antes dar verdaderas lecciones de estilo. Su gira por Londres será recordada por sus maravillosos vestidos y estilismo.

Se trataba de la gira de despedida más esperada. Harry y Meghan volvieron a Londres para despedirse de su título como 'royals' y la duquesa de Sussex no iba a pasar desapercibida. Y así fue. Cada vestido, tocado, joya, bolso fue evaluado hasta la saciedad. Deslumbró como nunca antes lo había hecho. Se decantó por estilismos monocromáticos en colores fuertes, brillantes que dejaran claro que cuando se trata de sobresalir no tiene competencia. Todos sus atuendos fueron perfectos y aplaudidos por el público, no decepcionó en ningún momento y tener ese armario insuperable tiene un precio: 29.600 euros, para ser exactos.

Según la prensa británica, la duquesa de Sussex gastó 26.400 libras /29.600 euros al cambio de hoy) en ropa nueva para la breve visita de cinco días que realizó en la isla. Desde que se unió a la familia real, Meghan Markle, de 38 años, se ha hecho famosa por su amor por la ropa de diseñado, las joyas caras, y rara vez se deja ver usando el mismo atuendo. Su gira de despedida no iba a ser diferente, Meghan llevó algunas de sus marcas favoritas, incluidas Givenchy y Victoria Beckham, así como alguna que otra más low cost como Topshop. También aprovechó para elegir joyas que se alinearan con sus intereses personales y mantuvieran una conexión con organizaciones benéficas -casi todas era de marcas amigables con el medio ambiente o que colaboran con causas benéficas-.

Desde su regreso a Londres el jueves, Meghan ha impartido una clase magistral sobre vestimenta diplomática, defendiendo sellos británicos durante sus compromisos como miembro de la realeza. La duquesa se aseguró de que su vestuario estuviera dominado por mujeres diseñadoras, usando piezas innovadoras de Victoria Beckham y Stella McCartney, por nombrar solo algunas.

Este es el detalle de cada uno de los looks que llevó Meghan en esta gira real.

Abrigo camel de Alex Eagle - £1.590

Tacones de Aquazzura - £665

Bolso de Loewe - £1.450

Blusa de organza de Topshop - £29

Falda de Roland Mouret - £595

Brazalete de oro rosado y diamantes de Jessica McCormack - £9.500

Collar de Sophie Lis Love - £280

Pendientes de Edge of Ember - £65

Total = £14.174

Vestido azul de Victoria Beckham - £950

Bolso de Stella McCartney - £1,742

Pendientes de Roxanne First - £95

Brazalete de oro rosado y diamantes de Jessica McCormack (ya los había usadao)

Total = £2,787

Americana de ME AND EM - £295

Clutch de Rejina Pyo -£295

Tacones de Jennifer Chamandi - £745

Collar de Edge of Ember - £125

Total = £1,460

Pendientes de Simone Rocha - £250

Vestido rojo de Safiyaa - £1,295

Clutch de Manolo Blahnik - £1,260

Total = £2,805

Pendientes de Laura V - £130

Vestido de Givenchy - £1, 329

Total = £1,459

Tacones de Aquazzura - £490

Vestido de Emilia Wickstead dress -£1,800

Tocado de William Chambers - £500

Total = £2,790

Vestido de Preen by Thornton Bregazzi - £925

Total = £925