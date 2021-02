The Weeknd brilla en la Super Bowl con un traje de alta costura hecho con miles de cristales de rubíes

Un diseño muy especial firmado por Givenchy.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La agenda de espectáculos se ha visto totalmente modificada por la pandemia mundial del Coronavirus, sin embargo hay ciertos shows que se han intentado mantener con el fin de dar una visión de "antigua normalidad" y seguir ofreciendo contenido y entretenimiento al público. Uno de ellos ha sido la Super Bowl, una de las competiciones deportivas más esperadas del año que, por fin, tuvo lugar la noche del 7 de febrero, aunque sin la presencia de público.

- Amantes de la Super Bowl, este perfume de Carolina Herrera será vuestra nueva fragancia favorita

- Sarah Thomas, la primera mujer árbitro en una final de la Super Bowl

La popularidad de este espectáculo supera cualquier tipo de frontera, de hecho se estima que un total de 100 millones de espectadores disfrutaron de la transmisión de la Super Bowl 2021, celebrada en el Estado Raymond James en Tampa (Florida), donde se enfrentaban los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Pero, más allá del interés deportivo de esta competición, no podemos olvidarnos del espectáculo que lo acompaña cada año y que, por lo general, consigue dejarnos boquiabiertxs.

Si bien el año pasado alucinamos con la actuación de Jennifer López y Shakira con la que demostraron la fuerza que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, este 2021 ha sido The Weeknd quien ha tomado el relevo a las dos divas, y lo ha hecho por todo lo alto.

Por primera vez en la historia de la Super Bowl se colocó el escenario sobre las gradas (cuando normalmente se hace en medio del campo), con el fin de respetar los protocolos impuestos por el Covid-19 y aprovechando la ausencia del público. Sobre el mismo, apareció The Weeknd (que su nombre real es Abel Makkonen Tesfaye) con un estilismo espectacular que se convirtió en el centro de todas las miradas.

El traje, firmado por Givenchy, consiguió hacer brillar sobre el escenario al artista. El encargado del vestuario del cantante fue Matthew M Williams, actual director creativo de la firma, y según explicó a la edición mexicana de la revista Vogue: "Abel y su equipo tenían una visión clara de cómo querían que se viera el vestuario. [...] Después de algunas llamadas, rápidamente nos alienamos en que haríamos la versión de Givenchy de su estilo característico setentero". Y así hicieron.

En concreto, este estilismo estuvo compuesto por dos chaquetas a medida: por un lado, una de lana roja y, por otro lado, una americana roja brillante, bordada delicadamente con miles de cristales de rubíes, de manga larga, cuello de solapa XL, hombreras marcadas y cierre de botón en la parte delantera. Este último diseño llevó más de 250 horas de elaboración. ¡Increíble!

Además de estas dos chaquetas, el look estuvo formado por una camisa de color negro y unos elegantes pantalones de traje a tono. A modo de accesorios, The Weeknd lució una corbata fina, unos guantes de cuero, un cinturón com hebilla G (inicial de Givenchy), así como unos zapatos bitonales en color blanco y negro (al más puro estilo de Michael Jackson).

El cantante decidió cerrar el show con su tema 'Blinding Lights', donde aparecieron un equipo de bailarines que llevaban el mismo estilismo que el cantante y la cara cubierta con un vendaje con el fin de reivindicar, tal y como explicó a un medio estadounidense, y reflejar "la cultura absurda de Hollywood y la gente manipulándose a sí misma por razones superficiales de complacer y ser validado".