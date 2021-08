Tamara Falcó tiene el vestido 'made in Spain' que puedes llevar ahora y en otoño

La empresaria e influencer ha compartido en su perfil de Instagram un vestido de flores de escote cuadrado y largo midi que puedes llevar en verano y en otoño.

Woman.es

Tamara Falcó se ha convertido en uno de los mayores iconos de estilo y belleza de nuestro país. Su carisma y buen gusto, heredado de su madre, Isabel Preysler, nos ha conquistado totalmente y no hay look que publique en Instagram que no acumule miles de 'likes' en cuestión de minutos.

La empresaria consigue triunfar con cada uno de sus outfits gracias a su estilo clásico y a la vez vanguardista y cosmopolita. De hecho no necesita mostrar el look completo para marcar tendencia. Esta semana la marquesa de Griñón ha compartido una publicación que ha dedicado a la Virgen de la Alegría. Tamara que en varias ocasiones ha hablado públicamente de su fe católica, quiso rendirle homenaje a la virgen de forma pública y felicitarla en su día y para ello nos ha descubierto un nuevo vestido estampado con el que ha captado toda nuestra atención.

La empresaria lleva todo el verano deslumbrando con vestidos largos estampados, todo un imprescindible de su armario y en esta ocasión apostó por la firma española ‘Michonet’. En concreto escogió el modelo Bowie Flowers. El modelo es una especie de vestido túnica con escote cuadrado y largo midi, elaborado con tejido 100% de seda, estampado con flores, y terminaciones de hilo lila bordadas a mano, con dos aberturas laterales y que cuesta 165 euros y está agotado en todas las tallas.

Su silueta fluida, cómoda y super favorecedora para todas las figuras, sin importar la talla. Además, su elegante largo midi lo convierte en una prenda tan versátil que lo puedes llevar tanto ahora que es verano, como a principios de otoño.

Es más, este vestido nos recuerda muchísimo a uno que lució a principios de verano. Se trataba de un look de la firma francesa IKKS, formado por un vestido largo, de esos que son perfectos para cualquier ocasión. El vestido confeccionado con viscosa ECOVERO, una fibra ecológica de bosques FSC o PEFC y cuello redondo, tirantes y cinturón en el mismo tejido, resultaba ideal gracias a su simpleza y fluidez.

Un verano espiritual

La marquesa de Griñón empezó el verano a tope junto a su novio Iñigo Onieva, pero parece que ha decidido tomar un momento de descanso de las fiestas y la playa para refugiarse y dedicarse a meditar.