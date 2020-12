La diseñadora nos ha enamorado en su última aparición en 'El Hormiguero' por su nuevo romance (y su look).

Cecilia Franco | Woman.es

Tamara Falcó desborda amor y felicidad por los cinco sentidos. En su última aparición en 'El Hormiguero' transmitió a través de la pequeña pantalla una sensación de plenitud y, por supuesto, enamoramiento.

La diseñadora se sinceró y nos conquistó a todos, no por su look (que también) sino porque su sonrisa y su mirada deslumbraban. Está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesionalmente. Afirmó que de nuevo tiene el corazón ocupado, en esta ocasión, por el diseñador de coches Íñigo Onieva, y que se siente algo agobiada. "Llevamos desde septiembre y ya me han empezado a poner los amigos en el chat que suenan campanas de boda para diciembre. Y yo: ¡Un poco de estrés! ¡Es un poco estresante el tema!".

-Tamara Falcó ha llevado a 'El Hormiguero' el top de Zara más bonito de la temporada.

-Tamara Falcó brilla con un traje de lunares.

Tras las sospechas de este romance Tamara Falcó comenzó a ser perseguida por la prensa y ¿cuál fue la sorpresa? Parece ser que no estaba cumpliendo las normas de la pandemia en Madrid y aprovechó el programa para pedir disculpas y confesar sentirse algo perdida en el tema de las restricciones.

El amor está en el aire y ella está estupenda, y por supuesto, estilosa. Ya nos enamoró en otra ocasión con el vestido rojo que vas a querer para pasar la Nochevieja, y ahora nos sorprende con un look muy elegante y sensual. ¿Como protagonista? El caftán azul marino que es perfecto para combinar con un top lencero de lo más elegante para un look de noche o incluso para andar cómoda en casa.

El caftán o kimono se convierte una prenda todoterreno con el que conseguirás elevar a otro nivel cualquiera de tus looks si sabes combinarlo. Apuesta por una falda, medias plumeti y juega con los complementos o los zapatos para conseguir un “lookazo” clásico, y ¡voilá!, 'lookazo' perfecto para una tarde con amigas o de noche.

Ella sabe arriesgar, no le teme a ninguna tendencia y se convierte en todo un icono de estilo que nos conquista en cada una de sus apariciones.

El caftán puede convertirse en esa prenda que arrasa en looks más formales o para transformar un look de andar por casa. ¿Quieres hacerte con un caftán como el de Tamara Falcó? Te proponemos otra opción para que arriesgues y arrases. Se convertirá en tu prenda estrella secreta.