Sharon Stone posa en un espectacular bañador para recordar la importancia del autocuidado

La actriz tiene el bañador con escote pronunciado y cintura fruncida que hace tipazo.

A.M

Sharon Stone ha demostrando una y otra vez que su belleza que no entiende de edad. Y así lo ha confirmado su último post en Instagram, en donde muestra su impresionante figura mientras disfruta de una envidiable escapada al mar, y viviendo su mejor momento a los 63 años.

La estrella de Hollywood apostó por un bañador de una pieza que gracias a su corte pronunciado crea el efecto de piernas largas y estilizadas y además el detalle de la cintura fruncida y el escote pronunciado hacen tipazo.

En la imagen vemos a Stone completamente estirada a lo largo de un acantilado bajo los rayos del sol mientras mira dirige su mirada a la costa. La actriz aprovechó está imagen para hablar sobre la importancia del cuidado personal. "El autocuidado es importante", escribió en el pie que acompaña la foto y con la que ha conseguido más de 2.7 millones de seguidores.

Y se trata de un consejo que ella ha puesto en practica desde que en 2001 sufriera una hemorragia cerebral. Después de este trágico suceso Stone cambió por completo su perspectiva sobre la salud y el trato a su cuerpo. "No elijo envejecer como algo negativo. Elijo envejecer. Envejecer es mi objetivo... Estuve en una UCI durante nueve días y la tasa de supervivencia por lo que pasé es muy baja", dijo en una entrevista de 2014 a The Hollywood Reporter. "No necesito que alguien me haga sentir mal por envejecer. Te diré lo que te hace sentir mal: cuando piensas que podrías no hacerlo", sentenció.

También cambió su dieta y decidió sacar el alcohol de su vida. "No como muchos alimentos procesados, aunque no he podido quitarme de la cabeza las patatas fritas", ha confesado al portal WebMD. Pero además ha intentado eliminar por completo el gluten, la cafeína y rara vez bebe alcohol. "En cuanto hice esto empecé a ver la diferencia en mi cuerpo".

A su favor tiene que es una mujer activa y es algo que se le da con total naturalidad. "Soy atlética. Siempre he sido la especie de persona a la que le gusta golpear pelotas de béisbol y lanzar balones de fútbol y correr por la playa", a asegurado.

Lo cierto es que Stone lo ha hecho increíble, cuida de ella de su mente, cuerpo y salud, y quizá ese sea el secreto que todas deberíamos añadir en nuestro régimen diario para lucir siempre bien sin importar la edad.