Sara Carbonero confirma que los vestidos largos estampados con alpargatas de cuña es el uniforme más cómodo y de tendencia del verano

En invierno nos cuesta recurrir a ellos pero es llegar la primavera y no poder evitar fichar nuevas adquisiciones para nuestro armario. La intención no es otra que la de afrontar el verano lo más preparadas posible con apetecibles novedades, sobre todo si estas son piezas que sabemos no nos vamos a quitar durante toda la temporada.

Nos referimos, como no, a los vestidos largos, esos que son de manera indudable, nuestros favoritos para las noches de calor. Dentro de estos también hay muchos estilos pero nuestros favoritos son los que juegan con los tejidos vaporosos, los estampados bohemios y las siluetas relajadas, básicamente como el que Sara Carbonero ha lucido en las últimas horas.

La presentadora es toda una habitual en esta prenda -ella es incluso una devota durante todo el año acompañado de botas- y no ha hecho más que confirmar con su último look nuestra teoría de que no hay mejor uniforme de la época estival que uno de estos vestidos con unas alpargatas de cuña.

Es este precisamente recurso del que siempre viene bien tirar cuando una no sabe qué ponerse. Lo es por lo que nos gusta, por lo bien que sienta pero también por lo cómodo que es. Pocas cosas hay más confortables para llevar en estas semanas que un par de alpargatas y un vestido amplio.

Como siempre, la clave para que el resultado funcione está en los elementos del combo. En el caso de Sara se trata de un diseño de su firma Slow Love -el cual, ha confesado que es su favorito del momento y está rebajado en su tienda online a 38,24 euros- que cuenta con escote de pico, puños de nido de abeja, ajuste a la cintura y un bonito dibujo paisley en tonos cálidos; y unas sandalias de tiras en color marrón con suela de esparto en forma de cuña.

Una mezcla de éxito a la que tan solo ha tenido que añadir unos finos colgantes de Agatha Paris para terminar de brillar.