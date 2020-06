Estas sandalias de Mango de Paula Echevarría tienen el tacón justo para aguantar toda la noche

Un diseño tan minimalista como elegante.

Entre alpargatas con cuña, sandalias planas, zapatillas de lona y la último "intromisión" de los botines como opción alternativa al calzado clásico de verano, nos estábamos olvidando un poco últimamente de las sandalias de tacón, las mejores aliadas del vestuario femenino para las noches de calor.

Como este año, por motivos tan obvios como desgraciados, nos hemos quedado sin bodas ni comuniones, no habíamos puesto todavía el ojo en ellas tanto como solemos hacerlo cada año, pero ese momento ha llegado, y Paula Echevarría nos ha descubierto un diseño de Mango perfecto para aguantar toda la noche con ellas.

Negras, con tiras cruzadas en el empeine que abrazan el pulgar y con tacón medio. Un diseño tan minimalista como elegante y, sobre todo, muy versátil, que es lo que se le pide a este tipo de calzado, que combine con la mayor cantidad de prendas que tengas en el armario. Y si encima tienen la pinta de ser tan cómodas como el diseño de la firma española con el que la actriz asturiana ha salido a disfrutar de la noche de su tierra, ¿dónde hay que firmar?

Desgraciadamente, no hay forma de firmar ni siquiera con los datos de tu tarjeta de crédito porque no hay rastro del diseño en cuestión ni en el catálogo de verano de Mango ni en su selección de rebajas, así que tendrás que hacer como nosotras: seguir buscando un modelo similar en otras tiendas.

Nosotras, a cambio, lo único que podemos hacer es compartir contigo de dónde es el minivestido que lleva junto a las sandalias de tacón Paula Echevarría que nos ha gustado casi tanto como estas. No, no es un diseño que nos haya enseñado antes, y mira que tiene minivestidos la reina de esta prenda. Eso sí, el diseño de Bless the Mess tiene algunos de los detalles que más le gustan a la protagonista de 'Velvet' para este tipo de piezas.

La minifalda con pliegues, los hombros muy marcados, las mangas largas con posibilidad de llevarlas recogidas, el cierre con lazo en la cintura y el estampado de pequeños lunares son detalles característicos del vestido, que tiene un precio de 130 euros, que también son elementos comunes en el vestuario de Paula, de modo que no es de extrañar que haya caído rendida a él.