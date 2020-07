Pantalón blanco y camiseta a rayas, el look de la reina Letizia para disfrutar de una noche de cine

Los Reyes han recuperado una de sus aficiones tras la crisis sanitaria.

Woman.es

En una muestra de apoyo, compromiso y confianza, el rey Felipe VI y la reina Letizia se han dejado ver en una de las salas de cine que la empresa Yelmo tiene en Madrid, donde han disfrutado de una de sus grandes pasiones. Ya es muy conocida la afición de los Reyes por el séptimo arte, por lo que no es de extrañar el gesto que han tenido este fin de semana en un miniparón de la gira que están realizando por buena parte del país, la cual retomarán en unas horas poniendo rumbo a Cataluña, próximo destino de los monarcas.

Para la ocasión, ambos han escogido atuendos relajados, propios de un plan como el que han escogido para desconectar. El rey incluso se ha atrevido con los jeans, extraño en él porque siempre estamos acostumbrados a verle en otro tipo de contextos más formales, y una camisa azul que ha lucido por fuera del pantalón vaquero. Doña Letizia, por su parte, ha apostado por el blanco, uno de sus colores favoritos cuando llegan los meses cálidos del calendario, y por las rayas marineras, estampado clásico del verano, y muy mediterráneo.

Aunque no se aprecian muy bien en las imágenes publicadas de los dos a la entrada del cine, entre otras cosas porque la reina ha llevado la camiseta de rayas marineras -de mayor grosor en la parte superior de la misma, donde toma protagonismo el azul marino con respecto al blanco- con cuello de pico por fuera del pantalón, en otro detalle de informalidad propio de la ocasión, parece que los pantalones blancos tipo culotte que ha escogido la reina podrían ser el mismo diseño de H&M que en primavera ya llevó en un acto público.

Entonces los combinó con un top de lunares grandes y una blazer a juego, en idéntico color, y remató el look con unas alpargatas, otra seña de identidad de su armario de verano, donde la influencia mediterránea es más que evidente. No sabemos si habrá repetido calzado, cosa que no nos extrañaría lo más mínimo teniendo en cuenta su pasión por las esparteñas con cuña, pero sí hemos podido ver que ha puesto la guinda al look con un bolso cruzado también en color blanco y una chaqueta de entretiempo azul marina que llevaba en la mano antes de entrar al cine con su marido.

Se nota que la reina es toda una experta en este hobby porque ese detalle, en pleno mes de julio con máximas que rondan los 40 grados en Madrid, es digno de alguien que sabe bien lo que es el fuerte aire acondicionado de una sala de proyección...