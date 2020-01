La actriz y modelo ha acudido al estreno de la nueva serie de TVE, un thriller que nos traslada a Galicia y nos sitúa entre crímenes e investigaciones.

Alba Galocha, de 29 años de edad, ha vuelto a su infancia gracias al peinado con trenzas que ha llevado en el evento de presentación de 'Néboa', la nueva serie de TVE.

La actriz se caracteriza por acudir a sus actos con la prensa vestida de ropa vintage y de segunda mano, como ella misma explicaba en un post de su Instagram. De naturaleza gallega y con un corte de pelo a lo 'garçon' empezó su carrera como modelo en 2008, pero fue en 2016 cuando dio el salto a la gran pantalla. Alba resulta real, natural y cercana, nada que ver con el punto altivo e inalcanzable de las 'super tops' de los noventa.

Tal vez por eso (y porque nació en 1990) eligió este peinado que tanto marcó esa década. Unas trenzas naturales, sencillas y melancólicas para muchos. Deja a un lado todos los tutoriales de trenzas de raíz, de cuatros cabos y de espiga. Este sencillo look formado por varias trenzas puestas al azar es la opción perfecta para un aspecto rejuvenecido y dulce, que combinado con la melena de la actriz cierra a la perfección el look noventero. ¡Es imposible no recrearlo!

¿De qué trata el nuevo thriller de TVE? Néboa se localiza a unos 11 kilómetros de la costa de A Coruña y es una localidad a la que únicamente se puede acceder por un ferry. Pero si por algo es conocido este municipio es por el tradicional entroido, un popular carnaval que se ha convertido en atractivo de residentes y visitantes y que será la clave del argumento de la serie. Durante la primera noche del carnaval aparece el cadáver de una adolescente en una cueva. Crímenes sin resolver del pasado empiezan a relacionarse y dos mujeres investigadoras de la Guardia Civil son las encargadas de resolverlos.

La serie, que ya se ha estrenado el 15 de enero, cuenta con Alba Galocha en el papel de la hija de una de las investigadoras, interpretado por Emma Suárez.

No podemos esperar a ver a la prometedora actriz en más estrenos e inspirarnos así con sus valores y estilo que se plasman siempre en el photocall.