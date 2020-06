Que Paula Echevarría tiene las sandalias planas de Stradivarius con tiras es una realidad, y quedan de lujo con minivestidos de verano

La combinación perfecta.

Clara Hernández | Woman.es

Sin duda, Paula Echevarría se ha convertido en una de las grandes 'it girls' del confinamiento y la desescalada. La actriz no ha dejado de regalarnos día sí, y día también, looks con los que afrontar cada etapa, especialmente ahora que llega el verano. Sus outfits han sido un recorrido por cada una de las tendencias que brillarán en el asfalto: desde los shorts deportivos y sus alternativas más trendy, a minifaldas, maxivestidos para soñar y, cómo no, minivestidos estampados, una de sus prendas favoritas.

También en cuestión de calzado nos ha proporcionado algunas de las mejores ideas de la temporada, como comodísimas alpargatas con cuña 'made in Spain' o las deportivas esenciales del momento.

Su último outfit no es una excepción y nos ha confirmado que las sandalias planas de tiras son uno de los zapatos más cómodos y versátiles del verano y, además, que quedan genial con minivestidos veraniegos.

Las que luce en su último look son un modelo de Stradivarius en color verde agua, que escala por encima del tobillo y tiene unas anillas para unir las tiras. Y que ya están en nuestra 'wishlist' porque, además de bonitas, tienen un precio genial: 25,99 euros.

Esto unido al vestido en color menta de escote de pico, con manga corta ligeramente abullonada y pequeños estampados florales en blanco de Cool the sack hacen una combinación fresquita y perfecta para el calor.

Por cierto, en sus stories la actriz lo ha combinado con un bolso de mano de ratán con adornos de colores de Fetiche Suances que también nos ha conquistado. ¿Es hora de pensar en verde?

