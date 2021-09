Paula Echevarría encuentra el vestido ideal para empezar el otoño

Apuesta por un vestido con estampado 'animal print' y botines.

Paula Echevarría no da puntada sin hilo. La actriz es sin duda (y bien merecido que lo tiene) una de las mujeres más influyentes, en cuanto a moda hablamos, de España. No importa si se trata de looks pre-mama, o de los mejores outfit para el verano, de alfombra roja o incluso de invitada, la asturiana sabe perfectamente bien cómo combinar y sacarle provecho a cada prenda.

Sin ir más lejos, este fin de semana la estrella acudió junto a su pareja Miguel Torres al evento “El Último Aplauso”, una serie de conciertos benéficos que nacieron de los aplausos surgidos en el confinamiento, como símbolo de unión y solidaridad.

Se trataba de un concierto al aire libre para el que Paula escogió un vestido de entretiempo formado por un vestido estampado de la firma Mioh (disponible desde la XS hasta la XL) y unos botines negros, un look clásico que nunca falla.

Se trata de un vestido corto cruzado, con volumen en las mangas, botones en el puño, y con 'animal print' de cebra, pero en colores en tonos violetas, verdes y negros, con hebilla negra ajustable y bajo ligeramente asimétrico. Un modelo perfecto para darle la bienvenida al otoño, que ya ha empezado a refrescar las temperaturas en gran parte del país.

No exageramos cuando decimos que este vestido nos parece perfecto para ir a cenar cualquier noche de septiembre y octubre, pues lo puedes combinar con unos botines negros de serraje y con flecos como lo hizo Paula, o bien con unas botas largas como lo propone la tienda.

La protagonista de 'Velvet', además combinó este estilismo con un bolso bandolera acolchado en un tono lila pastel de Chanel.

Paula y su pareja quisieron apoyar a su amigo, el coreógrafo Poty Castillo, en la presentación del concierto solidario 'El último aplauso', que se celebró en el recinto ferial IFEMA, en Madrid. "¡¡Qué maravilla acompañarte esta noche (también) Potito!! El espectáculo se sale, pero como bien dijo Ramoncín, ¡eres el alma del show! ¡Enhorabuena, amigo!", fueron las palabras que le dedicó Echevarría después de disfrutar del espectáculo.