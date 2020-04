La actriz sorprende con un look cañero con una camiseta oversize y unos shorts negros, pero además publica su primer TikTok y es ternura pura.

Estamos deseando hacernos con prendas veraniegas y fresquitas para los días de calor que vienen y Paula Echevarría siempre se adelanta a nuestros deseos. La actriz ha compartido una imagen con un look cañero y original que nosotras queremos copiar para este verano. Como todos, la protagonista de 'Velvet' también está confinada en su casa, y aunque hay días en los que asegura no tiene ganas de nada, casi siempre nos sorprende con looks de cuarentena que son tan cómodos como bonitos y con mucho rollo.

Esta vez nos ha dejado un estilismo perfecto para las que tenemos gustos más rockeros y con un toque deportivo americano, como el que vemos en las películas.

Se trata de esta camiseta de manga corta y oversize de Pinko. Confeccionada con puro algodón y con un estampado de burro, esta camiseta recibe el nombre de Spirit Animal. La ilustración es de la artista Lucia Heffernan, que ha colaborado con Pinko en este proyecto. La camiseta cuesta 170 euros y está disponible en la web de la marca, desde la XS hasta la L.

Conjunta la camiseta con un short de H&M, aunque no se puede apreciar de cerca la prenda hemos encontrado uno que podrías ser el que lleva Paula. Es un pantalón corto de vestir y está disponible de la talla 32 a la 50. Este short de talle alto con pinzas, bolsillos y cierre de cremallera cuesta 19,99 euros y lo puedes conseguir en la web de la firma sueca.

Pero más allá de su look, no podemos dejar de hablar de su debut en TikTok. Lo ha hecho al lado de su hija Daniella. El vídeo es verdaderamente tierno, en él la actriz se deja ver con cero maquillaje, y la pequeña no deja de reír. No se trata de un vídeo de ellas imitando o cantando, más bien ambas han decidido responder con honestidad a un reto de madre e hija. Ambas responden a preguntas como: ¿Quién es la más ordenada? ¿Quién come más? ¿Quién es más cariñosa? ¿Quién es la más mala?... Las caras de la pequeña Daniella son lo mejor del TikTok y es que no ha podido aguantarse los gestos de sorpresa ante lo que contestaba su madre.

¿Será que Paula ha caído ya a las garras de TikTok?