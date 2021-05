La actriz acudió a la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards con un vestidazo de flecos de la diseñadora Mimi Plange que se ha convertido en el protagonista del evento.

CARLA DOMÍNGUEZ | WOMAN.ES

Ayer, algunas de los famosos más populares del panorama internacional se dieron cita, después de mucho tiempo, en los MTV Movie & TV Awards. Un evento en el que pudimos disfrutar de nuevo de la alfombra roja, y de looks de todo tipo. Desde algunos más atrevidos como el de Addison Rae, pasando por maquillajes tendencia con 'eyeliner' en azul, hasta el look con flecos de Yvonne Orji. Y es que podemos decir, que el look protagonista de la noche ha sido el de la actriz de la serie ‘Insecure’ de HBO. ¡Aquí tenemos las pruebas!

La actriz quiso deslumbrar en su aparición en los MTV Movie & TV Awards, y lo consiguió gracias a un maravilloso vestido de Mimi Plange, una diseñadora de moda nacida en Ghana con diseños originales y a todo color como el que lució Yvonne Orji.

El vestido es una auténtica joya y, sin duda, una pieza de lo más original. Con fondo verde, y flecos en diferentes tonalidades, la actriz se convirtió en la reina indiscutible en su paso por la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards. Otro detalle que nos ha enamorado de su vestido es el escote que ha lucido la actriz.

Para completar el look y acompañar este vestido de Mimi Plange, la actriz Yvonne Orji quiso lucir unas sandalias de tacón en amarillo de Stuart Weitzman. También quiso añadir unos pendientes XL de Dena Kemp y David Yurman. Con este tipo de accesorios en gran formato, prescindimos de otras joyas como brazaletes, anillos o pulseras, y damos protagonismo a la zona del rostro y el escote.

-La reina Máxima de Holanda cumple 50 años: icono de estilo vanguardista

-Tamara Falcó y el vestido rojo de invitada perfecta de El Corte Inglés

En cuanto al 'look beauty', tampoco pasó desapercibido. La actriz quiso apostar lo alto con un maquillaje en tonos fucsia tanto en labios como en los ojos.