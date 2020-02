Melania Trump y su espectacular trench en cuero rojo que consolida su título como reina de los abrigos

Una pieza más que añadir a su impresionante colección.

No por manido algo tiene que dejar de ser impresionante. De igual forma que una no se cansa de pasear por El Prado si le gusta la pintura, o permanece enganchada como el primer día a su serie favorita aunque haya perdido el efecto sorpresa de los capítulos iniciales, tampoco se aburre de ver la colección de abrigos que tiene Melania Trump. Es infinita y es sencillamente espectacular. Tanto que podría renunciar a llevar el apellido de su marido y ponerse alguno de los dos nombres de sus prendas fetiche: Melania Coat o Melania Trench. No nos digas que no le pega más a la reina del abrigo.

Su última exhibición al respecto la ha dado durante una visita a una residencia para familias con niños enfermos situada en las inmediaciones de Washington DC. La primera dama estadounidense ha visitado a los pequeños que viven en ella durante el día de San Valentín, y como no da puntada sin hilo con sus looks, Melania ha optado por el rojo pasión, el color por excelencia de este día de exaltación del amor.

En concreto, la esposa del presidente Trump ha lucido un trench en cuero rojo muy llamativo, un abrigo cargado de fuerza y presencia, como casi todos los que la hemos visto desde que ocupa un lugar tan visible en la vida pública. Aunque suele apostar más por los abrigos largos, no es esta la primera vez que la hemos visto lucir alguna versión de la clásica gabardina. De este corte, que recordemos a vuelapluma -es difícil llevar la cuenta con semejante colección de ropa de abrigo-, la recordamos un precioso diseño de Celine que llevó la primavera pasada y un original trench con estampado patchwork de Michael Kors con el que celebró el último día de Halloween.

Ahora nos ha demostrado que también domina el tejido de la temporada, el cuero, pero a ella no le vale llevarlo como casi todas las celebrities lo están haciendo, en chaquetas largas de color negro. Ella apuesta por el doble o nada con este trench rojo de la firma Les Rêveries y, como siempre que estrena un abrigo en público, la apuesta le sale ganadora.

No hay quién la tosa a Melania si hablamos de abrigos; ni siquiera su hijastra Ivanka, que también los suele llevar imponentes.