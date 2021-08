Margot Robbie, guapa, cómoda y vestida de Chanel para la presentación de ‘Escuadrón Suicida’

La actriz de ‘Yo, Tonya’ ha vuelto a llevar un diseño de su marca de cabecera

Noelia Murillo

¿Se puede sorprender con un conjunto en blanco tan bonito como cómodo? La respuesta es afirmativa y más si nos fijamos en el último look con el que se ha dejado ver Margot Robbie para la presentación de la nueva entrega de ‘Escuadrón Suicida’. Por tercera vez, la actriz se vuelve a meter en la piel de este personaje (ya lo hizo en la primera entrega y en ‘Aves de Presa’) y lo cierto es que se la ve muy feliz de volver a hacerlo.

Lo hemos notado por cómo se ha mostrado en la presentación de esta nueva cinta dirigida por James Gunn, que se estrenará este viernes 6 de agosto. Como es habitual, su estilo no ha pasado por alto y esta vez ha sido por varios motivos. El primero de ellos está relacionado con la firma que ha escogido para fotografiarse en el ‘photocall’, que no es otra que Chanel, una de las marcas que viste habitualmente.

-Margot Robbie está cambiando la industria del cine y sabemos por qué

-Margot Robbie será Barbie en la película sobre la muñeca más famosa que pretende derribar prejuicios

Esta vez, ha escogido un conjunto en color blanco que, si bien en un principio pudiera parecer un mono, se divide en tres piezas principales. Por un lado, el pantalón de tiro alto con cierta tendencia ‘baggy’ ajustado en la parte del tobillo. Por otro, un top cruzado con cuello halter y pedrería con forma de corazón y el logo de Chanel. Para rematar, un body con transparencias de manga larga tan favorecedor como original.

La encargada de idear este conjunto ha sido la estilista Kate Young, una de las más célebres de Hollywood en quien Margot se ha apoyado en varias ocasiones. También lo han hecho otras actrices como Dakota Johnson o Selena Gómez y podemos entender el motivo. Kate va más allá de la elegancia y consigue aprovechar los detalles de cada diseño para hacer únicas cada una de sus creaciones.

En este caso, no cabe duda de que uno de los aspectos más interesantes es el de la combinación del top con el body, con el que ha demostrado que lo sexy no es necesario enseñarlo. A este conjunto de la colección Crucero 2022 de la firma francesa, ha añadido unas sandalias de tiras finas de idéntico color pertenecientes a By Far.

Además, aprovechando que la actriz de ‘Yo, Tonya’ no suele lucir peinados demasiado elaborados (¡sabe que menos es más!), ha optado por complementar este conjunto con dos accesorios importantes que tienen gran protagonismo en este look. El primero de ellos es un cinturón joya, capaz de definir la cintura de Margot y aportar un toque de sofisticación al pantalón.

A ese detalle se han sumado unos pendientes de perlas en forma de corazón, que le aportan su tono romántico-chic habitual. Al igual que el resto del conjunto, ambos firmados por Chanel. También como es habitual, la intérprete ha mostrado un maquillaje natural en el que suelen predominar los tonos suaves. Con su sonrisa perfecta y ojos azules, nada mejor que optar por cosmética que no deje en segundo lugar sus atributos físicos.