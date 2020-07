El "lookazo" en tonos neutros de Olivia Culpo que nos ha dejado maravilladas

Un diez de pies a cabeza.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Olivia Culpo es un todo un icono de estilo, y es que no hay look con el que la modelo no arrase en el 'street style'. Así nos lo ha vuelto a demostrar con su último estilismo impecable con el que nos ha dejado maravilladas.

La modelo ha sido fotografiada paseando por las calles de Los Ángeles con un "lookazo" en tonos neutros muy sofisticado que, sin duda, nos inspira para un estilismo muy 'working girl'.

La prenda protagonista del outfit es un básico que nunca falla: la camiseta blanca de manga corta. Ya te hemos contado en varias ocasiones que esta prenda se ha convertido en el fondo de armario más buscado de las rebajas de Zara, y es que permite llevarla tanto en looks informales como en los más sofisticados, tal y como hace Olivia Culpo.

La estadounidense lleva la camiseta con un conjunto en color camel que pertenece a la colección Pre-Fall 2020 de Christian Dior, de inspiración safari, compuesto por una chaqueta entallada abotonada y con bolsillos en el pecho así como por una bermuda tipo falda pantalón, de pernera ancha, de pinzas.

Respecto a los accesorios, Olivia Culpo ha sabido jugar con la mezcla de tonalidades neutras en camel y en blanco al lucir este conjunto con unas elegantes sandalias de tiras blancas de piel de Bottega Veneta, que tienen un precio de 690 euros; y un bolso bandolera en color cuero de Dior, en concreto el modelo Bobby Bag (que se ha convertido en uno de los más deseados del momento) en tamaño mediano, que pertenece a la colección de Otoño 2020 y está disponible en la web de la firma por 2.900 euros.

Como toque final, Olivia ha rematado el look con un cinturón de piel a juego con la bandolera y hebilla dorada de Khaite, que ahora mismo está rebajado a un precio de 476 euros, y unas gafas de sol, diseñadas por la propia modelo para Privé Rebaux, con estampado 'tortoise' en camel que están a la venta por 49,99 euros.

Sin duda un look ideal con el que la modelo se adelanta a la 'reentré' y nos da la combinación perfecta en tonos neutros a la que nosotras también caemos rendidas.