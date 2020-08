Laura Escanes ha combinado un top de bikini de Women'Secret con un pareo rosa y nos parece EL LOOKAZO para las vacaciones

Exprimiendo el final del verano con estilo.

Woman.es

Por mucho que nos gusten los caftanes, los blusones o los vestidos para ir la playa, este verano hemos aprendido que no hay nada como el pareo para disfrutar de una jornada a la orilla del mar. Es el mejor compañero de los bikinis y los bañadores -incluso de las camisas si se utiliza sobre el asfalto en su versión falda- y hay tantas formas de llevarlo como la imaginación te ofrezca. De hecho, en las últimas semanas hemos asistido a una verdadera masterclass en la materia de la mano de celebrities e influencers que nos han mostrado maneras muy diversas de lucirlo.

Laura Escanes ha sido una de ellas. La joven ha aprovechado su segunda parte de las vacaciones en Menorca para sorprendernos con una combinación que puede que de primeras te parezca chocante pero que, si dejas los prejuicios a un lado, verás que es todo un acierto.

Y es que si te decimos que ha mezclado en un mismo look un vibrante color amarillo con un no menos llamativo rosa probablemente no te convenza demasiado pero, si miras atentamente cómo queda, estarás con nosotras en que es auténtico lookazo.

Mola, ¿verdad? La influencer ha querido llevar su pañuelo de efecto tie dye rosa a modo de falda para acompañar uno de los bikinis que ha metido en su maleta, que no es otro que uno triangular con lazos en la parte superior de los tirantes y cierre de broche cuyo tono luminoso potencia aún más la piel bronceada a estas alturas de verano.

Se trata de uno de los tops de la colección que Women'Secret lanzó a comienzos de la temporada, el cual está rebajado a mitad de precio -de 26,99 euros a 12,99 euros- y aún puede conseguirse en la talla más pequeña.

No es este el único bikini de Women'Secret que la catalana ha lucido recientemente ya que, desde que comenzó la época de calor, ella ha sido una de las mejor ha presumido de la línea de baño de la firma con modelos muy diferentes tanto de estampado tropical como floral, como de estilo minimalista o con detalles étnicos.

Por cierto, como guinda perfecta al que ya es uno de nuestros estilismos playeros favoritos, no podemos olvidarnos de menciona las gafas de sol escogidas por Laura que también encuentran en el color más potente su protagonismo. Un par de la marca Mo en tono naranja que funciona a la perfección con su gran apuesta cromática.