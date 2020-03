¿Quién dijo que estar embarazada era sinónimo de ropa holgada? Katy Perry demuestra que arriesgarse está bien.

Hemos visto muchas famosas con ropa de maternidad, pero nadie como Katy Perry que no se cansa de dejarnos looks divertidos, atrevidos y llenos de color. Este miércoles, la cantante de "Never Worn White" visitó Bright, Australia, para realizar el concierto benéfico Fight On, que recolectaba fondos para los bomberos y las víctimas de los recientes incendios forestales de Australia. Y acudió con un minivestido neón de 1.980 euros firmado por Valentino. El vestido neón con mangas largas y abullonadas, con la cintura fruncida y de falda corta y con mucho volumen nos dejó sin palabras. Aunque parecería un diseño muy arriesgado, Katy Perry nos demuestra que atrás se quedaron esos looks holgados, la moda es inclusiva y cómoda y ella seguirá marcando tendencia.

Para completar el look, Perry se puso unas zapatillas azules que están a la venta por 36 dólares en su firma de calzado. También llevó unas medias de red, pendientes de aro en color amarillo y delineador de ojos en un rompedor amarillo neón.En cuanto a su melena, la peinó con una media coleta muy alta y pulida para despejar su rostro.

Su gira por Australia nos ha dejado verdaderos lookazos. Hace unos días, Perry mostró su estilo de maternidad con un vestido multicolor y ajustado diseñado por Mara Hoffman -de la colección Primavera/verano 2020- . Después se dejó ver con minivestidos rosas, monos de lentejuelas, todos ajustados para potenciar sus curvas. Mucho color, brillos y figuras geométricas es lo que nos ha mostrado estos días. Nada de esconder su incipiente barriga bajo camisones holgados. Y es que desde que reveló que se convertiría en madre de su primer hijo con Orlando Bloom, la estrella se ha dedicado a enseñar y presumir de su estado.

La crisis del coronavirus tiene implicaciones globales y el miedo a los contagios se está extendiendo en todo el mundo. Así que para evitar ponerse en riesgo Katy Perry ha cancelado todas sus entrevistas y se ha encerrado en su hotel por precaución. La cantante no quiere poner en riesgo su salud y ha estado encerrada en el alojamiento hasta la mañana de este viernes, momento en que ha vuelto a Estados Unidos.

Se suponía que ayer, jueves, la cantante tenía que ofrecer diversas entrevistas con la prensa ya que está de promoción de su nuevo single, Never Worn White, la canción en cuyo videoclip reveló al mundo que está embarazada de su primer hijo. Pero la artista terminó cancelando todo. Según el tabloide británico The Daily Mail, ella se alojaba en el Park Hyatt, el mismo hotel donde estuvieron hace unos días Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, ambos positivo por el Covid-19.