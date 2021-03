Jennifer Aniston dice que abrigo negro y zapatos animal print siempre es una genial combinación

La actriz está rodando la segunda temporada de 'The Morning Show'.

Puede que está sea una de las pocas veces en las que un look nos alegra menos el día que el motivo por el cual la celebrity en cuestión lo lleva. Hablamos de Jennifer Aniston y el elegante outfit con el que la hemos visto en el set de rodaje de 'The Morning Show', la gran serie de Apple TV cuya primera temporada fue todo un éxito tanto a nivel general como personal, ya que le valió el SAG a la mejor actriz de televisión en drama.

Es que, incluso si no te gusta la serie, es imposible no desearle todo lo mejor porque esta fue la razón (indirecta) por la que pudimos ver ese reencuentro fugaz de Jen&Brad.

Pero esto no es lo que nos ocupa, aunque siempre tenga un huequito en nuestros corazones y cerebros. Lo que nos ocupa en el outfit que Aniston ha lucido durante el rodaje de la serie que protagoniza junto a Reese Witherspoon. No es un look especialmente novedoso, pero sí es de esas combinaciones que siempre da gusto ver porque estéticamente son infalibles.

¿O es que no te parece que funciona siempre bien el dúo zapatos estampados con abrigo negro largo?

Del abrigo negro formal poco podemos añadir a lo que dice la prenda por sí sola. Elegante, sobrio, sofisticado... En definitiva, es una de esas prendas que refuerza el autoestima, ya que te hace sentir más segura y poderosa.

Y estas sensaciones van a más si lo combinas con unos zapatos de tacón, aunque corres el riesgo de que el conjunto quede demasiado serio y apagado, soso según quién lo mire. Sin embargo, si apuestas por unos stilettos estampados, la cosa cambia completamente porque a todas las virtudes ya expuestas se añaden otras como la alegría y la originalidad. Y más si el print elegido es de leopardo, como los zapatos que luce Jennifer Aniston.

Con cierre de pulsera, tacón fino y acabado en punta, es un calzado perfecto para trasladar todas las virtudes estéticas del animal print a la moda más formal, ideal para fechas y contextos señalados. Una razón más para seguir amando este salvaje estampado.