La modelo ha sido fotografiada con un estilismo compuesto por básicos de armario que todas tenemos y que podemos copiar sin necesidad de gastar ni un céntimo.

Irina Shayk ha vuelto al ojo del huracán. Primero porque hace unas semanas los paparazzis la captaron entrando y saliendo de la casa de Bradley Cooper, su expareja, lo que para algunos fue una posible señal de una reconciliación. Pero siendo ambos muy herméticos en cuanto a su vida privada se refiere no han dado muestras públicas de que estos rumores sean ciertos.

Y aunque el mundo de la moda esté paralizado debido a la pandemia, la modelo rusa no nos ha dejado de sorprender con sus looks. Durante toda esta cuarentena Irina no solo ha apostado por total looks de Burberry, sino también por otros que quizá no sean tan asequibles, pero sí más fáciles de copiar. Este es el caso de este sencillo, pero acertado outfit que llevó la tarde del miércoles durante su paseo diario por la calles de Nueva York junto a su hija Lea, de 3 años.

Se trata de un look formado por unos shorts vaqueros mini, que combinó con una camisa de cuadros masculina, unas zapatillas blancas de Adidas y unas gafas de sol que nos encantan por su montura delgada y delicada. La modelo completó el look con unos pendientes de aro y un moño bajo.

Un estilismo que nos viene como anillo al dedo en días como estos en los que hace calor, pero también podemos esperar por las noches y madrugadas lluvias. La mezcla de prendas tan básicas como asequibles además lo convierte en un look fácil de copiar e incluso no necesitamos comprar nada. Todas tenemos un vaquero corto y una camisa oversize a cuadros con los que podemos imitar el look de supermodelo sin gastar ni un céntimo.

Irina no ha dejado de proporcionarnos looks de entretiempo perfectos para pasear, tanto para días de lluvia con gabardina y botas como para caminatas de tarde en donde ha recuperado la cazadora de cuero de estilo motero más clásica. También nos encantó con otro look válido para temperaturas algo más cálidas, con una camisa oversize denim y los famosos leggins de tipo ciclista. Y no podemos olvidar el mega estilo que se marco con el mini vestido rojo y las botines. Si lo que buscas es inspiración no puedes dejar de seguir los estilismo de la modelo, por algo es una de las mujeres mejor vestidas del mundo.