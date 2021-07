Nadie ha podido quitarle los ojos de encima con este diseño de Giambattista Valli

Noelia Murillo

Ya lo venía anunciando a través de su cuenta de Instagram: todo lo que ocurriera en Cannes iba a ser sorprendente. No podemos negar que Chiara Ferragni ha cumplido nuestras expectativas desde el mismo día en que aterrizó en la ciudad francesa y se dejó ver con un look casual de top de Celine blanco y pantalón vaquero roto.

Al día siguiente, presentó el espacio La Plage de Nespresso, marca de la que es imagen, con un conjunto de pantalón corto y detalles marineros en varios colores muy favorecedor. Si creíamos que eso era todo, estábamos muy equivocadas, porque lo mejor estaba por llegar. Su asistencia como invitada a la proyección de la película Stillwater era una de las más esperadas y Chiara ha logrado su objetivo: que todos los flashes se dirijan al diseño escogido.

A pesar de que el color blanco y el ‘nude’ hayan sido grandes protagonistas de la alfombra roja del festival, con icónicos modelos como el que lució Eva Herzigová en la segunda jornada del evento, la empresaria italiana ha llegado para romper con estas tonalidades e imponer un color fluorescente muy favorecedor.

Se trata de un diseño de Giambattista Valli en color verde lima con escote palabra de honor y tirante bajo. Además de por su espectacular tonalidad, llaman mucho la atención los diferentes apliques con forma de hojas para la parte de la cintura y flores para el pecho y la cola del vestido. Según ha mencionado Chiara en su perfil, estos motivos están hechos de papel de aluminio reciclado.

Fue precisamente hace una semana cuando la autora de The Blonde Salad visitó la tienda que el diseñador tiene en Milán para conocer y lucir uno de los diseños de Valli para la colección de primavera-verano 2021. En esta, abunda una paleta cromática muy versátil, con colores muy fuertes como el amarillo, el fucsia o el naranja.

Es lógico pensar que, con un vestido de corte imperio tan vistoso, la empresaria haya optado por no lucir complementos estridentes. Tan solo llevaba dos gargantillas de oro con el nombre de sus hijos. Esta ausencia de joyería la ha completado con un peinado que no ha pasado desapercibido y que hace no tanto os contábamos que iba a ser tendencia este verano.

Con ondas rotas en el pelo y la melena suelta, ha aprovechado para recogerse los dos mechones delanteros y lucir unas pequeñas trenzas que ha anudado con dos gomas de idéntico color al del diseño de alta costura de Giambattista Valli. Puede que la empresaria haya querido homenajear a la actriz Margot Robbie, quien escogió un peinado muy parecido para la presentación de Érase una vez en… Hollywood en 2019 (y que, a su vez, hizo un guiño al estilismo de Sharon Tate de 1968).