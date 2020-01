Las imágenes de Jennifer López convertida en una diva de los 60 que no te puedes perder

La artista repite como imagen de Guess para la temporada primavera-verano.

A Jennifer Lopez no hay quien le pare. No ya como actriz, nominada a numerosos premios aunque se le hayan escapado los Oscar; tampoco como cantante, que tiene su primera actuación en un Halftime Show de la SuperBowl a la vuelta de la esquina -junto a Shakira-; ni siquiera como influencer, papel en el que está en plena forma con sus 110 millones de seguidores en Instagram y su canal de Youtube. En todo eso es una de las mejores y no sorprende, ya lo sabíamos.

La novedad es que a todas estas facetas, últimamente se está convirtiendo también en mujer anuncio. Pero no de cualquier cosa. Las marcas de lujo se mueren por sus huesos y ella lo ha aprovechado con dos acuerdos de patrocinio en los que está, literalmente, impresionante.

Uno lo anunció hace algunos días: es la imagen principal de la colección primavera verano 2020 de Versace, casa con la que tiene un vínculo muy cercano desde hace décadas como demostró cerrando dicha colección en la pasarela con una versión contemporánea del icónico 'jungle dress'. La segunda gran firma con la que acaba de confirmar que también será la cara visible a nivel mundial de su colección de primavera es Guess Marciano, experiencia que repite puesto que había trabajado con dichas casas. Las imágenes de la campaña no tienen desperdicio. Son preciosas y JLo está impresionante una vez más.

Sin palabras, ¿verdad?

Las fotos llevan un sello femenino, el de Tatiana Gerusova, que ha escogido Santa Monica, en California, como localización para tomar esta sesión de fotos con la diva del Bronx que ya se ha hecho viral apenas unas horas después de que se hayan hecho públicas algunas de las instantáneas definitivas. ”Segura, sensual y aventurera. Esta campaña resalta la belleza natural de Jennifer y muestra exactamente por qué se la celebra como un verdadero ícono”, ha dicho acerca de la campaña el propio Paul Marciano, director de la misma.

Las imágenes, saturadas algunas, otras en blanco y negro, pero todas con ese recuerdo a Hollywood palpable tanto en las prendas que luce Jennifer Lopez como en sus beauty looks, están inspiradas en la mezcla de dos personajes, según Marciano: Sofia Loren y la Madonna de los 80. Son dos pesos pesados, pero no hay nada que se le resista a la artista neoyorkina, que ha revolucionado Instagram por enésima vez con el resultado final de la campaña.