Hace tiempo que Helen Mirren viene demostrando que la edad es solo un número. Con sus 76 años cumplidos hace tan solo unos meses se pasea por las alfombras rojas recibiendo piropos y aplausos por parte de todos los presentes. Lógico, teniendo en cuenta que, gracias a su pasión por el cine, se mantiene en el candelero.

Porque hablar de la protagonista de ‘The Queen’ no es necesario únicamente servirse del buen puñado de películas clásicas que atesora (desde ‘Calígula’ hasta ‘Corazones en fuga’), sino que se ha sabido mantener en el tiempo gracias a sus constantes apariciones en las ‘red carpets’. Porque a veteranía la ganan pocas, pero a elegancia, nadie.

Así lo ha demostrado este domingo en la pasarela de L’Oréal Paris, donde ha desfilado con un traje de chaqueta con pantalón negro de pedrería que ha dejado boquiabierto a medio mundo. La también protagonista de ‘Red’ ha ofrecido un auténtico espectáculo con esta participación subiéndose a unas altísimas plataformas negras muy favorecedoras con las que ha eclipsado, incluso, a las modelos protagonistas.

Con el lema ‘Femenina y feminista’, Helen ha reivindicado la diversidad con un look salvaje, no solo por la solemnidad de sus tonos oscuros, sino también por dos detalles que no han pasado desapercibidos. El primero de ellos es el de su perfecta pedicura a juego y el segundo un maquillaje tan rompedor como inspirador.

Gracias a Val Garland, directora de maquillaje de la casa de cosmética francesa, la actriz británica ha lucido una fresca versión del ‘cat eye’. Se trata de un delineado infinito con ‘smokey eyes’ desde la parte inferior del lagrimal hasta la sien. Gracias a la intensa mirada de la protagonista de ‘La gran mentira’, los pendientes extralargos que ha escogido para la ocasión y su melena canosa recogida en un moño alto, se puede decir que ha sido un estilismo de lo más acertado.

Si hay algo que Helen Mirren detesta es que le atribuyan una edad con la que ella misma no se siente identificada. Además, suele ser la gran protagonista de este tipo de eventos y la capital francesa guarda un buen recuerdo de su desfile de 2019. Entonces, se negó a seguir el protocolo y paseó descalza durante con un vestido floreado en blanco y negro de Giambattista Valli.

La semana de la moda de París, que concluirá este miércoles, ha contado con la participación de otras embajadoras de la marca como Amber Heard y Camila Cabello. Según a presidenta de la marca, Delphine Viguier-Hovasse, el desfile de este año ha servido “como plataforma para el empoderamiento de las mujeres, transmitiendo un mensaje fuerte de autoestima”. Desde luego, a Helen Mirren no le falta de eso.