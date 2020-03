Larga vida al look pijamero de Heidi Klum, que además de atreve con la combinación más loca

Lleva el look pijamero al siguiente nivel.

Heidi Klum siempre se ha caracterizado por ser de esas celebrities que se atreve con todo. Ya no solo con los disfraces -sus fiestas de Halloween son un clásico- o las tendencias lo hace, sino también con experimentar nuevos caminos dentro de los recursos más o menos establecidos dentro de la moda.

El look pijamero es uno de ellos, y hasta ahora muchas habíamos llevado alguna vez diseños inspirados en la camisa del pijama o en conjunto con el pantalón como el que Zara quiere esta primavera que llevemos en la calle, pero nunca habíamos visto a nadie que se atreviera a salir de casa directamente con el pantalón del pijama puesto. La top lo acaba de hacer, y encima con un diseño de cuadros queriendo centrar más si cabe la atención en ese detalle.

Evidentemente, no se le ha olvidado quitárselo al levantarse de la cama a Klum. No le falta detalle a su outfit pijamero de hecho. Porque no solo lleva el pantalón del pijama, sino que lo ha combinado con una camisa de estampado floral de colores muy vivos, un diseño que recuerda en cierto modo a las obras en las que Monet exaltaba la primavera a través de su propio jardín.

Un bolso verde a juego con el fondo de la camisa, gafas de sol grandes y con reflejos, unas deportivas blancas y la ropa interior asomando ligeramente son los otros detalles de un estilismo que no puede dejar indiferente a nadie que lo analice.

Por separado ya son muy llamativas la mayoría de las prendas y complementos que ha llevado la norteamericana, que ha lucido esta combinación para acudir junto a su hija al estudio de grabación del show America's Got Talent, pero el detalle del pantalón del pijama -ancho, con bolsillos y de cuadros- es la guinda a uno de esos looks que solo las divas pueden llevar con tanta soltura. Es realmente inclasificable; es puro Hedi Klum en definitiva. ¿Te atreves?